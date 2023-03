Nach Siegesserie und vor Heidenheim: Coach Eichner bremst KSC-Euphorie

Das Südwestduell am 25. Spieltag der 2. Liga ist ein echtes Spitzenspiel. Am Freitagabend (18:30 Uhr) empfängt der Tabellendritte 1. FC Heidenheim den Karlsruher SC, der zuletzt fünfmal in Serie gewonnen hat.

Sendung am Do. , 16.3.2023 14:00 Uhr, SWR Aktuell am Nachmittag, SWR Aktuell