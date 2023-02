Abstiegskampf? KSC blickt zuversichtlich auf Duell gegen 1. FC Magdeburg

Der KSC trifft im Auswärtsspiel am Sonntag auf den 1. FC Magdeburg und wartet immer noch auf den ersten Sieg seit Anfang Oktober. Neuzugang Budu Siwsiwadse dürfte im Kader stehen.

Die Ausgangslage ist für den KSC nicht gerade die Beste. Der Zweitligist hat am vergangenen Freitag gegen Paderborn buchstäblich in letzter Minute verloren. Mitten im Abstiegskampf dürfte das Spiel gegen den Tabellenletzten Magdeburg für großen Druck sorgen, doch Trainer Christian Eichner sah das in der Pressekonferenz am Freitagmittag anders.

Trainer Christian Eichner: "Ganz normales Spiel"

Für Eichner sei es ein ganz normaler Spieltag, an dem zwei Mannschaften aufeinander treffen, die beide das gleiche Ziel haben. Es sei klar, dass das Spiel eine gewisse Wichtigkeit habe, so der Cheftrainer des KSC. Trotzdem betonte Eichner, dass die Mannschaft gut vorbereitet sei. Im zurückliegenden Spiel gegen Paderborn habe man gesehen, dass die Mannschaft insgesamt die notwendige defensive Stabilität in vielen Szenen besitze.

"Wir beschäftigen uns mit einem spielstarken Gegner, der eine klare Spielidee hat."

Was sich verbessern muss steht für Trainer Christian Eichner fest: "Wir müssen besser Fußball spielen". Die Leistung gegen Paderborn sei nicht auf dem Niveau gewesen, das er von seiner Mannschaft kenne. Trotzdem sei er zuversichtlich, dass das am Sonntag besser werden könnte.

Wird der Neuzugang am Sonntag beim Spiel dabei sein?

Der 28-jährige Budu Siwsiwadse könnte am Sonntag im Kader des KSC stehen, so Eichner. Er sehe eine Möglichkeit, dass der Neuzugang mit der Mannschaft auf dem Weg nach Magdeburg im Zug sitze. Sicher ist sich Eichner jedoch noch nicht. Es sei zu früh, um diese Frage verlässlich zu beantworten.

In dieser Woche wurde der georgische Stürmer Budu Siwsiwadse vom KSC verpflichtet. Er kam vom ungarischen Erstligisten Fehérvàr FC und unterschrieb in Karlsruhe einen bis zum 30. Juni 2025 gültigen Vertrag. Der 28-Jährige ist nach Verteidiger Daniel Brosinski der zweite Neuzugang in der Winterpause.