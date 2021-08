Der Karlsruher SC tritt am Samstag im badischen Derby beim SV Sandhausen an. Dabei könnten die Startbedingungen der beiden Teams nicht unterschiedlicher sein.

Die beiden Fußballzweitligisten aus Baden gehen ganz unterschiedlich in das Derby. Der SV Sandhausen verlor nicht nur die ersten beiden Liga-Spiele, sondern schied auch im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Bundesligist RB Leipzig aus.

Karlsruher SC mit drei Siegen aus drei Spielen

Der KSC geht mit Rückenwind in die Partie. Im DFB-Pokal gewannen die Karlsruher am Montag gegen die Sportfreunde Lotte und auch in der zweiten Fußball-Bundesliga lief es in den ersten beiden Spielen rund: Zwei Siege katapultierten den KSC an die Spitze der Tabelle. Sandhausen hingegen liegt auf dem vorletzten Platz.

"Die Mannschaft weiß, dass sie jederzeit in der Lage ist, Tore zu schießen."

Neben dem Selbstvertrauen hilft den Karlsruhern auch, dass viele Spieler einsatzbereit sind. Während in der letzten Saison hauptsächlich Philipp Hofmann für die Tore verantwortlich war, trafen nun auch die beiden Neuzugänge Fabian Schleusener und Fabio Kaufmann.

SV Sandhausen fehlt das Selbstbewusstsein

Die Mannschaft des SV Sandhausen hingegen hat sich als Team noch nicht so richtig gefunden, scheint es. Kein Wunder: Ein Großteil des Sandhausener Kaders wurde zur neuen Saison ausgetauscht. Auch intern gibt es Unstimmigkeiten. SVS-Präsident Jürgen Machmeier bemängelt die fehlende Einsatzbereitschaft. Dem widerspricht Sandhausens Trainer Stefan Kulovits. Aktuell fehlten drei wichtige Spieler wegen Muskelproblemen. Außerdem sei RB Leipzig ein "übermächtiger" Gegner gewesen. Trotzdem stimmt er zu: "Für einen Pokalfight war es zu wenig".

Das Derby zwischen dem SV Sandhausen und dem Karlsruher SC beginnt am Samstag um 13:30 Uhr in Sandhausen.