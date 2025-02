Vor Spiel bei Schalke 04: Erkältungswelle schwächt den KSC

Dem Karlsruher SC drohen erneut zahlreiche Ausfälle. Dabei brauchen die in der Rückrunde noch sieglosen Badener dringend Punkte, soll der Anschluss nach oben nicht komplett abreißen.

Eine Erkältungswelle in der Mannschaft bereitet den Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC weiterhin Sorgen. "Wir haben in dieser Woche das Training einmal mit 13 Mann absolviert", berichtete Cheftrainer Christian Eichner zwei Tage vor dem Sonntagsspiel (13:30 Uhr) beim FC Schalke 04. Mit Prognosen für die Partie hielt sich Eichner daher zurück.

Viele Spieler mit Erkältung

"Zur Stunde ist es so, dass für die Spieler, die eine Erkältung mit sich rumschleppen, der heutige Freitag mehr oder weniger entscheiden wird, wer am Ende zur Verfügung stehen kann und auch wird", sagte er.

Sollten die betroffenen David Herold oder Marcel Beifus ausfallen, könnte das die Defensive weiter destabilisieren. Zumal Eichner für Rechtsverteidiger Sebastian Jung nur geringe Chancen auf einen Einsatz sieht: "Der steht krankheitsbedingt noch ein wenig schlechter da als die beiden Erstgenannten." Dagegen ist mit Marcel Franke der etatmäßige Abwehrchef zurück.

Schwachstelle Defensive

Die Defensive erwies sich mit bereits neun Gegentreffern in der Rückrunde weiterhin als Schwachstelle. Seine Vorfreude auf die Auswärtsaufgabe möchte sich der KSC-Coach trotz der angespannten Lage nicht vermiesen lassen. "Es ist etwas Besonderes, auf Schalke spielen zu dürfen. Das war als Spieler, und das ist als Trainer in einer anderen Verantwortung genau so. Das ist ein absolut überragender Club für uns als Gegner, der das Stadion alle zwei Wochen mit einer bombastischen Zahl füllen kann", so Eichner.

Auf die Frage, ob der Verein Schalke für ihn noch immer diesen gewissen Mythos verkörpert, sagte Eichner: "Ein Stück dieses Mythos sitzt bei mir jeden Tag im Trainerbüro." Er meinte damit seinen Co-Trainer Zlatan Bajramović, der einst für die Knappen insgesamt 18 Mal in internationalen Wettbewerben auf dem Rasen stand.