Zwischen "Endlich" und "Nie wieder KSC": Fan-Reaktionen zu 2G beim KSC

Der 1. FC Kaiserslautern ist mit vier Siegen in Serie die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Und es gibt auch einen "Torhüter der Stunde": FCK-Keeper Matheo Raab. In SWR Sport in Rheinland-Pfalz sprach der 22-Jährige über den Aufschwung seines Teams und seine persönliche Zukunft. mehr...