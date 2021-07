per Mail teilen

Der KSC-Neuzugang Leon Jensen wird dem Fußball-Zweitligisten monatelang fehlen. Der Mittelfeldspieler erlitt im Testspiel gegen Türkgücü München einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Jensen wird demnach zeitnah operiert. Der KSC startet am 24. Juli bei Hansa Rostock in die neue Saison.