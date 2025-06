KSC-Keeper Max Weiß auf dem Weg in die Premier League

per Mail teilen

Der Karlsruher SC braucht wahrscheinlich einen neuen Stammkeeper. Denn Max Weiß ist zum Medizincheck beim Premier-League-Klub FC Burnley.

Der Karlsruher SC wird ein Eigengewächs wohl verlieren. Nach Informationen des SWR Sport befindet sich Max Weiß am Montag (23.06.2025) zum Medizincheck beim FC Burnley in England. Zuvor hatten auch die "Badischen Neuesten Nachrichten" darüber berichtet.

Weiß legte beim KSC einen steilen Aufstieg hin

Damit müssen sich die Badener wohl oder übel nach einer neuen Nummer eins umschauen. Denn der 21-Jährige hat im Team von Trainer Christian Eichner einen steilen Aufstieg hingelegt.

Der in Speyer geborene Torwart wechselte 2019 von der TSG Hoffenheim die U17 des KSC. Nach einem Jahr dort und einem weiteren Jahr bei der U19 rückte er 2021 in den Profi-Kader und wurde nach dem Abgang von Patrick Drewes zum Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum neuer Stammkeeper in der zweiten Liga.

Rekordablöse für den Karlsruher SC?

Nach insgesamt 42 Pflichtspielen als KSC-Profi sucht er nun beim FC Burnley offenbar eine neue Herausforderung. Als Ablöse sind etwa vier Millionen Euro im Gespräch. Weiß wäre damit der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte.