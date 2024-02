KSC-Kapitän Jerome Gondorf beendet seine Karriere

per Mail teilen

Jerome Gondorf vom Karlsruher SC zieht einen Schlussstrich. Nach der Saison beendet der 35-Jährige seine Laufbahn als Fußball-Profi.

Gondorf will sich ab dem Sommer auf die Familie konzentrieren. Während seiner Karriere lief er neben dem KSC auch für die Stuttgarter Kickers, Werder Bremen und den SC Freiburg auf.

Am Samstag hatte der Kapitän beim 2:2 des KSC in der 2. Liga gegen Fortuna Düsseldorf noch zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen. Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2020 vom SC Freiburg zum Karlsruher SC zurückgekehrt. Er spielte in seiner Karriere unter anderem auch für Werder Bremen und Darmstadt 98. Sein Vertrag beim KSC läuft zum 30. Juni 2024 aus.

KSC-Trainer Eichner: "Emotionaler Moment"

"Der Kapitän geht von Bord! Ich möchte allen Mitmenschen danken, die die viereinhalb Jahre mit mir geteilt haben. Vor allem natürlich meinen Weggefährten auf dem Platz, die die Leidenschaft für den KSC immer wieder unter Beweis gestellt haben", wird Gondorf auf der Homepage des Klubs zitiert.

Christian Eichner sagte, dass er die Entscheidung "respektieren" wolle. "Dass Jerome von Bord geht, ist für uns alle ein sehr emotionaler Moment. Seit seiner Rückkehr zum KSC war 'Jego' von der ersten Minute an nicht nur auf dem Platz extrem wertvoll, er war für mich auch als Kapitän mein verlängerter Arm auf dem Platz", so der KSC-Trainer.