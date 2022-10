KSC will nächsten "Dreier" gegen Darmstadt 98 einfahren

Der Karlsruher SC bereitet sich auf seine englische Woche mit Liga und DFB-Pokal vor. Am Samstag hat der KSC im Wildparkstadion zunächst Darmstadt 98 zu Gast.

Gegen Darmstadt erwartet der KSC-Cheftrainer Christian Eichner ein intensives Spiel. Für ihn ist die Mannschaft von Coach Torsten Lieberknecht einer der Favoriten auf einen der Aufstiegsränge in der zweiten Liga. Darmstadt steht aktuell auf Tabellenplatz 2, der KSC auf Platz 6.

"Wenn ich auf Darmstadt blicke, sehe ich eine Mannschaft, die alle Zutaten hat, um am Ende in die 1. Bundesliga aufzusteigen."

Das Training in der vergangenen Woche sei sehr gut gelaufen und die Mannschaft sei extrem motiviert für die kommenden Aufgaben. Auch zuletzt verletzte Spieler sind demnach auf dem Weg zurück in den Kader. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge, will der KSC die gute Stimmung auch in die englische Woche mitnehmen.

Abwehrspieler Marcel Franke fehlt wegen einer Stammzellenspende

KSC-Cheftrainer Eichner muss am Samstag auf Abwehrspieler Marcel Franke verzichten. Er hat am Donnerstag Stammzellen gespendet.

Marcel Franke spendet Stammzellen

Eichner hob die Vorbildfunktion seines Spielers hervor.

"Das ist eine ganz großartige Aktion und hat bundesweit auch zurecht Anklang gefunden. Da steht das Spiel selbstverständlich hinten an."

Vor drei Monaten hatte Franke den Anruf der DKMS bekommen, dass er in der engeren Auswahl für eine Stammzellenspende sei. Anschließend hatte er das Gespräch mit dem Verein gesucht. Es sei ein gutes Gefühl, jemandem hoffentlich das Leben retten zu können, so Franke im Vorfeld der Spende. "Da verzichte ich selbstverständlich auch mal auf ein Spiel."

Intensive Vorbereitung auf englische Woche

Am Mittwoch steht dann bereits das nächste Spiel an im DFB-Pokal. In der zweiten Runde trifft der KSC im Landesderby auswärts auf den SV Sandhausen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine im August konnte der KSC für sich entscheiden. Am darauffolgenden Wochenende erwarten die Karlsruher dann den aktuell Tabellenfünften Düsseldorf zuhause.