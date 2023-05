Vor Kiel-Spiel: KSC-Coach Eichner will um Kaufmann-Verbleib kämpfen

per Mail teilen

Vor dem Spiel bei Holstein Kiel (Samstag, 13 Uhr) rechnet Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC mit einer baldigen Entscheidung, wie es mit Stürmer Mikkel Kaufmann weitergeht.

"Da wird in den nächsten Tagen eine grundsätzliche Frage beantwortet werden", kündigte der Coach des Zweitligisten an. Der Tabellenachte, der eine Kaufoption in Höhe von rund einer Million Euro für den Leihspieler vom FC Kopenhagen besitzt, habe alles Mögliche angeschoben, um den Dänen für einen Verbleib im Wildpark zu motivieren.

Eichner will Kaufmann "die nächsten Tage positiv auf den Sack gehen"

"Jetzt geht es beim Spieler darum, welchen Weg er für sich in den nächsten zwei oder drei Jahren sieht", erklärte Eichner. Diese Frage müsse Kaufmann zusammen mit seinem Umfeld klären. "Und dann geht es für uns hoffentlich mit ihm weiter", sagte Eichner, der seinem 22 Jahre alten Offensivmann mit den beim KSC möglichen sportlichen Perspektiven "die nächsten Tage ein bisschen positiv auf den Sack gehen" will.

Die Personallage der Badener vor der Partie in Kiel ist weitgehend entspannt. Eichner befeuerte daher den Konkurrenzkampf auf den beiden defensiven Außenpositionen. Ob links der zuletzt auf die Bank verbannte Philip Heise oder erneut Routinier Daniel Brosinski auflaufen wird, ließ der Trainer ebenso offen wie die Entscheidung zwischen Sebastian Jung und Marco Thiede auf der rechten Seite.