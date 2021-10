Karlsruher SC will Sieglosserie gegen Erzgebirge Aue stoppen

Am Samstag empfängt der Karlsruher SC in der zweiten Fußball-Bundesliga Erzgebirge Aue. Den KSC plagen Verletzungssorgen und die Gewissheit, dass der letzte Sieg gegen Aue schon ein paar Jahre her ist.

Verteidiger Robin Bormuth fällt verletzungsbedingt weiter aus. KSC-Trainer Christian Eichner will deswegen auf Christoph Kobald und Daniel Gordon in der Innenverteidigung setzen. Neben dem Langzeitverletzten Sebastian Jung muss die Mannschaft eventuell auch auf Stürmer Malik Batmaz verzichten. "Es darf nicht mehr so viel passieren, was Ausfälle angeht.“ Kapitän Jerôme Gondorf wieder an Bord Umso erfreuter zeigte sich Eichner in der Pressekonferenz, dass Kapitän Jerôme Gondorf nach seiner Verletzung wieder an Bord ist. Nach Angaben des KSC konnten für das Heimspiel am Samstag bis Donnerstagnachmittag etwa 11.500 Karten verkauft werden. Das Spiel im Wildparkstadion soll um 13:30 Uhr angepfiffen werden. Wieder mehr Rückenwind nach der Vertragsverlängerung von Christian Eichner? Es ist das erste Ligaspiel für den KSC nach der Vertragsverlängerung von Trainer Christian Eichner. Nach dem gelungenen Saisonstart haben die Badener zuletzt einige Punkte liegen lassen. Aus den letzten fünf Spielen gab es magere fünf Punkte. Trotzdem hofft Eichner, dass die Vertragsverlängerung "eine gute Basis dafür ist, dass wir unsere Ziele in dieser Saison erreichen können." Erzgebirge Aue - vorne harmlos, hinten anfällig Mit gerade einmal vier Punkten steht Erzgebirge Aue auf Platz 17 der Tabelle. Gemeinsam mit dem Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt hat die Mannschaft bisher die schwächste Offensive der Liga - gerade einmal sechs Tore gelangen den Sachsen in neun Saisonspielen. Stammkeeper Martin Männel musste schon 16 Mal hinter sich greifen. Trotzdem möchte der KSC seinen Gegner keineswegs unterschätzen. "Es wird eine enge Partie", prophezeit Christian Eichner. Letzter KSC-Sieg ist fünf Jahre her Das zeigen auch die vergangenen Begegnungen beider Mannschaften. Die Bilanz des Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue ist aus Sicht der Badener alles andere als erfreulich. In den letzten acht Aufeinandertreffen gab es nur einen Sieg für den KSC, der letzte war 2016 mit einem 2:0 zu Hause im Wildparkstadion. Erstes Heimspiel nach Bekanntgabe des Rauchverbots im Stadion Am Samstag gelten dann erstmals die neuen Regeln für Raucherinnen und Raucher. Auf den Tribünen gibt es ein striktes Rauchverbot. Es gilt für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos und E-Zigaretten. Auf der Promenade und den Umläufen unter der Tribüne bleibt das Rauchen dagegen weiterhin erlaubt.