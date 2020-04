Der Karlsruher SC steht vor großen finanziellen Herausforderungen, nicht nur aufgrund der Corona-Krise. KSC-Geschäftsführer Michael Becker dementiert jedoch Recherchen, dass dem Verein die Zahlungsunfähigkeit drohe. Dennoch schließt er das Szenario einer Planinsolvenz nicht aus.

Droht dem Karlsruher SC die Insolvenz? Diese Vermutung legten Recherchen des SWR nahe. Im Interview mit SWR Sport erklärt KSC-Geschäftsführer Michael Becker jedoch, dass der Verein nicht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehe, sondern bis zum 30. Juni "durchfinanziert" sei.

Dauer 0:19 min Michael Becker: "Sind bis zum 30.6. durchfinanziert" KSC-Geschäftsführer Michael Becker äußert sich zu den Medienberichten, dass dem Verein die Zahlungsunfähigkeit drohe.

Dennoch sei eine genaue Planung aufgrund der "dynamischen Lage" in Zeiten der Corona-Krise schwer möglich, so Becker. Deshalb müsse man die Lage beim Zweitligisten "täglich neu bewerten". Mit entscheidend wird die Frage sein, ob der KSC auf die Einnahmen von 2,5 Millionen Euro aus Fernsehgeldern verzichten muss. Es könnte aber auch noch andere Einnahmeverluste geben, zum Beispiel den Wegfall von Zuschauereinnahmen oder Rückforderungen von Sponsoren. Diese Faktoren gelte es, so Michael Becker, in gleichem Maße zu bewerten.

Dauer 0:28 min Michael Becker: "Müssen täglich die Situation neu bewerten" KSC-Geschäfstführer Michael Becker spricht über die ungewissen Entwicklungen in Zeiten der Corona-Krise.

In der Diskussion um Fußballvereine, die in Finanznöte geraten sind, fällt in diesen Tagen immer häufiger das Wort "Planinsolvenz". Ein Szenario, das es den Klubs erlauben würde, Ablauf und Inhalt des Insolvenzverfahrens mitzubestimmen, Schulden abzubauen und den Verein zu sanieren. "Das kann ein mögliches Szenario sein", sagt der KSC-Geschäftsführer, "um gestärkt in die Zukunft zu gehen."

Dauer 0:20 min Michael Becker zu Planinsolvenz: "Das kann ein mögliches Szenario sein" KSC-Geschäfstführer Michael Becker spricht über das mögliche Szenario einer Planinsolvenz.

In einem Gespräch am Mittwochnachmittag mit dem Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sollen sowohl die finanzielle Lage des KSC als auch mögliche Szenarien für die Zukunft besprochen werden.