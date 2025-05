Karlsruhe feiert - trotz Mittelfeldplatz - am letzten Spieltag ausgiebig

Der Karlsruher SC beendet die Saison nach einem 3:0-Sieg gegen Paderborn auf Rang acht. Den größten Jubel gab es jedoch bereits vor der Partie.

Der Karlsruher Sportclub belegt in der Abschlusstabelle der 2. Fußball-Bundesliga den achten Platz. Im Heimspiel gegen den SC Paderborn gelang dem Team von Trainer Christian Eichner ein 3:0-Sieg. Lilian Egloff erzielte dabei seine ersten beiden Saisontore für den KSC, Marcel Franke erzielte das sehenswerte 3:0.

Großer Jubel bereits vor Anpfiff

Den größten Jubel gab es jedoch schon vor Anpfiff der Partie im Wildpark. Per Videobotschaft wurde auf der Anzeigetafel die Vertragsverlängerung von Spielmacher Marvin Wanitzek bekanntgegeben. Der 32-Jährige wird also, nachdem es bereits einige Gerüchte um einen Wechsel in die Bundesliga gab, über den Sommer hinaus das Trikot des KSC tragen. Sein noch bis 2027 laufender Vertrag sei "langfristig" verlängert worden. "Der KSC ist meine Familie, meine Heimat und meine Zukunft", wandte sich Wanitzek in der Videobotschaft direkt an die Fans und wurde daraufhin mit tosendem Applaus und frenetischen "Wanitzek - Fußballgott"-Rufen gefeiert. Als einen "ganz besonderen Moment für mich und für die Fans" bezeichnete Wanitzek die Situation nach der Partie.

Zusätzliche Motivation

Die Videobotschaft schien für das Publikum ein zusätzlicher Motivationsschub zu sein. Obwohl bereits vor der Partie klar war, dass die Karlsruher nichts mehr mit dem Aufstieg in die 1. Liga zu haben würden, war die Unterstützung zum Saisonabschluss noch einmal besonders groß. Christian Eichner hatte bereits vor der Partie angekündigte, die bestmögliche Mannschaft aufstellen zu wollen und ein "unangenehmer" Gegner für die noch im Aufstiegsrennen beteiligten Gäste aus Paderborn sein zu wollen. Trotz lautstarker Unterstützung von den Rängen hatten die Gäste aus Paderborn zunächst mehr von der Partie und in der 37. Minute die große Chance, in Führung zu gehen.

Max Weiß hält Elfmeter

KSC-Verteidiger Christoph Kobald checkte seinen Gegenspieler Ilyas Ansah nach einem verloren gegangenen Eins-gegen-eins-Duell um Strafraum rustikal weg. Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigte auf den Punkt: Strafstoß. Raphael Obermair trat für die Gäste an, doch KSC-Schlussmann Max Weiß parierte den unplatzierten Schuss ins rechte Eck. Der Nachschuss von Marvin Mehlem ging weit übers Tor: der nächste Jubelsturm im Wildpark! Weiß feierte seine Parade beim Gang in die Kabine mit Torwarttrainer Markus Miller noch einmal ausgiebig.

Schneller Doppelschlag von Egloff

Im zweiten Durchgang ging es mit den Jubelstürmen direkt weiter. Dieses Mal waren allerdings erzielte Tore der Grund. Lilan Egloff, während der Saison von großen Verletzungssorgen geplagt, erzielte in der 50. Minute sein erstes Saisontor für den KSC - und legte knapp vier Minuten später den zweiten Treffer nach.

Franke setzt den Schlusspunkt

Für den letzten großen Jubelsturm des Tages sorgte Marcel Franke. Nach einer Wanitzek-Flanke bugsierte er den Ball von der rechten Kante des Fünfmeterraums sehenswert über Paderborn-Keeper Riemann hinweg. Der Innenpfosten verhalf letztlich zum 3:0-Endstand.

Allergrößtes Kompliment vom Trainer

"Die Mannschaft hat ein tolles Jahr gespielt, das muss man wirklich sagen", resumierte KSC-Trainer Eichner nach der Partie. Seine Mannschaft, die trotz Abgängen nur drei Punkte weniger erzielte als letzte Saison bekomme sein "allergrößtes Kompliment".

"Wir haben durchgezogen bis zum Ende", fuhr Eichner fort, obwohl ein kleines wehmütiges Auge auch dabei sei. "Wenn man auf die Saison blickt, wäre mehr drin gewesen und das sollte Lust und Ansporn machen auf das nächste Jahr", so der 42-Jährige, der betonte zum aktuellen Zeitpunkt auch als KSC-Trainer in die neue Saison gehen zu wollen.