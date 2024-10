Neuer Vertrag in Griffweite? KSC und Eichner nähern sich an

per Mail teilen

Trainer Christian Eichner und Fußball-Zweitligist Karlsruher SC nähern sich in den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung offenbar immer weiter an.

"Es gab Gespräche. Jede Seite hat unterschiedliche Parameter. Wir sind im laufenden Prozess einige Schritte weiter", sagte Eichner im Interview mit dem kicker.

Eichner längerfristig Trainer beim KSC?

Eichners Verbleib schien in der Sommerpause plötzlich ungewiss, der Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli soll nach dem Abgang von Fabian Hürzeler zu Brighton and Hove Albion an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein, blitzte aber ab.

Eichners Vertrag beim KSC läuft noch bis Saisonende, nach sieben Spieltagen belegen die Karlsruher im Unterhaus Rang drei. Am Freitagabend (04.10.2024, 18:30 Uhr) steht das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 an.

"Jeder hat die letzten Monate verfolgt und weiß, dass wir vom Trainerteam früh signalisiert haben, dass wir es uns gut vorstellen können, längerfristig beim KSC zu bleiben", sagte Eichner, der mit dem Vorgehen des Klubs nicht immer zufrieden war: "Ehrlicherweise gab es Momente, da haben wir uns gefragt: Warum kommt der Verein nicht auf uns zu?"

"Der KSC hat ein anderes Ansehen als zuvor"

Eichner, der in Karlsruhe zum Fußball-Profi wurde, ist seit 2016 für den KSC als Trainer tätig, zunächst im Jugendbereich. Seit 2020 trainiert er die Profis. In dieser Zeit sei es ihm und seinem Team gelungen, "dass der KSC ein anderes Ansehen hat als zuvor".