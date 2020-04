Fußball-Zweitligist Karlsruher SC steht offenbar vor der Insolvenz. Nach SWR-Informationen droht dem Verein bereits in den kommenden Wochen die Zahlungsunfähigkeit. Der KSC dementiert die Recherchen.

Dem KSC fehlen zwischen fünf und zehn Millionen Euro, um unter anderem Gehälter weiter zahlen zu können. Die abstiegsbedrohten Karlsruher stehen auf dem vorletzten Platz der 2. Bundesliga. Derzeit wird im Verein intensiv nach Lösungen gesucht.

Planinsolvenz als Ausweg aus finanzieller Schieflage?

Unter anderem könnten Profiabteilung und der gesamte Verein mit Hilfe einer sogenannten Planinsolvenz saniert werden. Dieses Verfahren könnte bereits bis zur kommenden Spielzeit im August abgeschlossen werden. Heute wollen Vertreter des KSC den Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) über die finanzielle Schieflage informieren.

KSC zu Pachtzahlungen des neuen Stadions verpflichtet

Der Verein hat sich verpflichtet, den Neubau des Wildparkstadions über jahrelange Rückzahlungen an die Stadt Karlsruhe mitzufinanzieren. Erst Anfang März war bekannt geworden, dass der Stadionneubau um 10 bis 30 Millionen Euro teurer werden könnte. Ursprünglich war der von der Stadt finanzierte Bau bei 123 Millionen Euro gedeckelt. Der Fertigstellungstermin ist für Mai 2022 vorgesehen.

KSC reagiert mit Statement

Am Mittwochmorgen reagierte der Karlsruher SC auf die veröffentlichten Recherchen. Auf der Vereins-Homepage lässt sich KSC-Geschäftsführer Michael Becker wie folgt zitieren: "Vorausgesetzt die TV-Gelder kommen, sind wir nach aktueller Planung bis zum 30. Juni 2020 gut aufgestellt", so Michael Becker. "Wir befinden uns durch die Corona-Krise in einer nie dagewesenen Situation. Selbstverständlich prüfen wir alle möglichen Szenarien und suchen Lösungen für unterschiedliche Finanzierungen, um auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet zu sein." Der Verein schreibt zudem, dass er "nach derzeitigem Stand auch in den kommenden Wochen zahlungsfähig" sei.