Karlsruher SC: Investorengruppe fordert Wellenreuther-Rücktritt

Die aus regionalen Unternehmern bestehende Gruppe will dem hoch verschuldeten Verein den Betrag zur Überbrückung zur Verfügung stellen. So könnte eine drohende Zahlungsunfähigkeit verhindert werden. Bedingung sei, so die Investorengruppe, dass Präsident Ingo Wellenreuther sein Amt zur Verfügung stellt. Wellenreuther will die KSC-Mitglieder am 15. Mai in einer Online-Versammlung über ein Insolvenzverfahren entscheiden lassen. Nach SWR-Informationen soll der KSC-Präsident spätestens bis zum Wochenende seinen Rückzug ankündigen, um damit den Einstieg der Investorengruppe zu ermöglichen. Bislang lehnt Wellenreuther einen Rücktritt jedoch ab.