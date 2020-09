Nach der 0:1-Niederlage bei Schlusslicht Dynamo Dresden am Mittwochabend wächst der Druck auf KSC-Trainer Alois Schwartz. Im exklusiven SWR Sport-Interview stärkt ihm jetzt Sportdirektor Oliver Kreuzer den Rücken.

Der letzte Sieg des Karlsruher SC ist mittlerweile über zwei Monate her: Seit dem 4:1-Heimsieg gegen Regensburg am 29.11.2019 hat der KSC kein Spiel mehr gewinnen können. Durch die 0:1-Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Dresden sind die Badener jetzt punktgleich mit Wiesbaden, die auf dem Abstiegsrelegationsplatz stehen. Das ist auch Sportdirektor Oliver Kreuzer nicht entgangen. "Die Tabelle ist enger zusammengerückt, die Unteren rücken nach: Wiesbaden und Dresden, also die beiden letzten, haben gewonnen. Wir müssen schauen, dass gegen Kiel (, Samstag, 13 Uhr, Ausschnitte live in SWR1 Stadion) den Schalter umlegen." Doch Kreuzer will Ruhe bewahren und fügt hinzu: "Es ist noch nichts Großartiges passiert."

Kreuzer: "Viel zu früh für eine Trainerdiskussion"

Aus diesem Grund stellt sich für den Sportdirektor auch die Trainerfrage nicht. "Es wäre viel zu früh, jetzt eine Trainerdiskussion zu beginnen. Wir haben ein Rückrundenspiel gesehen." Zudem ist Aufstiegstrainer Alois Schwartz der Start in die 2. Liga durchaus gelungen. "Wir haben mit Alois Schwartz viele gute Zeiten erlebt und auch die Vorrunde war für mich, abgesehen von den letzten beiden Spielen, absolut in Ordnung. Jetzt eine Diskussion zu beginnen, weil man mal drei Spiele in Folge verloren hat, ist für mich kein Thema." Oliver Kreuzer plädiert für Kontinuität, man müsse " auch in etwas schwierigeren Zeiten gemeinsam so eine Delle überstehen".

Probleme in der Offensive

Für die Unzufriedenheit der Fans habe er "zum Teil" Verständnis. "In Karlsruhe wird immer sehr schnell gerne "gebruddelt", das ist so. Die weit gereisten Fans nach Dresden hatten sich etwas anderes erwartet. Man muss ja auch selbstkritisch sein." Als Hauptproblem gegen Dresden machte Kreuzer vor allem die Offensive aus: "Wir haben nach vorne keine Lösung gefunden, Dresden unter Druck zu setzen. Das gilt es zu verbessern."

KSC verpflichtet Angreifer

Dabei helfen soll in Zukunft Babacar Guèye, den die Karlsruher am Donnerstag vom SC Paderborn verpflichtet haben. "Er kennt die Liga, spricht Deutsch und hat einen Leistungsnachweis erbracht. Er hat Paderborn mit seinen Toren zum Aufstieg verholen, diese Tore soll er auch bei uns schießen." Der 25-jährige Angreifer hat bei den Badenern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. In der Bundesliga ist Guèye in dieser Saison lediglich zu drei Einsätzen gekommen.