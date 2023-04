Kreuzer-Entlassung sorgt für Scherbenhaufen beim Karlsruher SC

Überraschend hat sich Fußball-Zweitligist Karlsruher SC von Sportgeschäftsführer Kreuzer getrennt. Finanzkräftige Beiratsmitglieder fühlen sich überrumpelt und drohen mit Konsequenzen.

Nach einer Sitzung des Vereinsbeirats hat der Karlsruher SC am Wochenende die Trennung von Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer bekannt gegeben. Die Entscheidung und die Art, wie sie zustande kam, habe zu einem Vertrauensverlust geführt, sagte Vize-Präsident Martin Müller am Montag gegenüber dem SWR.

Beiratsmitglieder Müller und Pilarsky überrumpelt?

Die außerordentliche Sitzung des KSC-Beirats war für Freitagmittag 12 Uhr einberufen gewesen. Auf der Tagesordnung habe nur der Etat des Fußball-Zweitligisten gestanden, so Martin Müller, Vize-Präsident und eines von fünf Beiratsmitgliedern. Von der Abstimmung über die Trennung von Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer seien er und der langjährige Geldgeber Günter Pilarsky, ebenfalls Mitglied des Gremiums, überrascht worden. Die Frage sei wie ein Blitzkrieg aufgekommen, so Müller.

Die drei anderen Beiratsmitglieder, darunter auch KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze, hätten die Abstimmung kurzerhand aufgerufen. Müller und Pilarsky wurden überstimmt, die Trennung von Kreuzer war besiegelt. Der Verdacht:

"Die drei hatten das im Vorfeld abgesprochen!"

Heftige Kritik an Kreuzer-Rauswurf

Nach Angaben von Insidern gab es nach der Beiratssitzung am Freitag heftige Auseinandersetzungen zwischen den Beiratsmitgliedern. Auch Fans reagierten mit Unverständnis auf die am Samstag verbreitete Meldung von der Kreuzer-Trennung und glaubten zunächst an einen Aprilscherz.

Er habe mit der heftigen Reaktion gerechnet, betonte KSC-Präsident Holger-Siegmund Schultze am Montag gegenüber dem SWR. Es handele sich schließlich um eine Entscheidung, die weit in die Zukunft reiche und deswegen vielleicht schwer zu verstehen sei.

In drei wesentlichen Einnahmefeldern, die direkt mit dem Sport verbunden seien, sei man weit unter dem Liga-Durchschnitt, so die Begründung für die Trennung.

"Es gehört zu einer professionellen Haltung, dass man eine solche Entscheidung akzeptiert!"

Vize-Präsident Müller: "kein zusätzliches Geld für den KSC"

Die überstimmten Beiratsmitglieder, die Vize-Präsidenten Müller und Pilarsky, kündigten unterdessen Konsequenzen an. Man werde nun kein zusätzliches Geld für den KSC zur Verfügung stellen, sagte der Karlsruher Immobilienunternehmer Martin Müller. So würden beide ein auf dem Gelände des neuen Wildparkstadions geplantes neues Parkhaus im Bereich hinter der Südtribüne nun nicht mehr finanzieren. Alle anderen Gelder würden jedoch weiter wie vereinbart zur Verfügung stehen.

Als Begründung nannte Müller die hohen Kosten in Höhe von bis zu 600.000 Euro, die durch den nicht abgesprochenen Kreuzer-Rauswurf entstünden.

"Wir sind gewählt und wir müssen ja im Sinne des KSC weiter zusammenarbeiten. Aber vertrauensvoll? Nein!"

Stadt Karlsruhe: Neubauprojekt Wildparkstadion nicht gefährdet

Was den geplanten Bau des Parkhauses angeht, liege der Ball beim Verein, teilte die Stadt Karlsruhe als Bauherrin des neuen Wildparkstadions in einer Stellungnahme mit. Demnach ist das gesamte Neubauprojekt durch möglicherweise fehlende Investorengelder aber nicht gefährdet. Der entsprechende Parkplatz sei so ausgelegt, dass der KSC das Parkhaus jederzeit bauen könne, so die Stadt weiter.