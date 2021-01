Zweitligist Karlsruher SC hat am 16. Spieltag 3:2 in Kiel gewonnen. Weil Holstein im DFB-Pokal den FC Bayern gerade rausgeworfen hat, ist der Sieg mehr als nur drei Punkte wert. Oder doch nicht?

Als der FC St Pauli im Februar 2002 den FC Bayern bezwang, wurden T-Shirts mit dem Aufdruck "Weltpokalsiegerbesieger" zum Verkaufsschlager. Ob in Karlsruhe schon "Triple-Sieger-Besieger"-T-Shirts im Umlauf sind? Wohl kaum. Und trotzdem war der Sieg in Kiel auch für Trainer Christian Eichner anders. "Solche Siege sind kein Alltag für uns", sagt er nach dem 3:2 Erfolg im ARD-Hörfunk, weil er sich erinnert, "dass ich schon zu viele komische Dinge im Fußball erlebt habe". Auch in jüngster Vergangenheit, auch beim KSC.

Traumstart ins Jahr 2021: Drei Spiele, drei Siege, aber....

...Vorsicht. Die Hinrunde ist noch nicht vorbei und der KSC hat bereits 25 Punkte. Mehr als die Hälfte der angepeilten 40 Punkte. Diese inoffizielle Grenze, die immer wieder als Nicht-Abstiegs-Kriterium genannt wird. Daran, so ehrlich muss man sein, hatten zwischenzeitlich nur die wenigsten geglaubt. Nach dem Klassenerhalt im Sommer war die Mannschaft von "Eiche", wie der KSC-Trainer schon als Spieler genannt wurde, mit drei Niederlagen in die Saison gestartet. Stand mit null Punkten am Tabellenende. Während die Zweifler lauter wurden, reagierten Trainer und Spieler auf dem Platz.

Anfang Dezember war der KSC nach fünf Siegen aus sieben Spielen auf Platz fünf. Glaube, Arbeit und vor allem Zusammenhalt sind in Karlsruhe die Grundlage. "Wir wissen was wir können", erklärte Philip Heise, der in Kiel zum 1:0 getroffen hatte. Aber eben auch: "Wir holen aus unseren Qualitäten das Maximum raus". Eichner holt aus seinen Spielern das Maximum raus. Mal nahbar, mal mit Autorität. Aber immer glaubwürdig. Das schätzen sie in Karlsruhe.

"Man darf nie abschalten!"

Mit Greuther Fürth und Holstein Kiel hat Karlsruhe nacheinander zwei Teams geschlagen, die um den Aufstieg mitspielen. Jetzt kommt Heidenheim. "Die waren mit eineinhalb Beinen im Sommer in der Bundesliga", mahnt Eichner also die, die möglicherweise eben noch Zweifler waren und jetzt die große Euphorie versprühen. In den Köpfen seiner Spieler ist das längst drin. "Man darf nie abschalten", sagt auch Heise. Mahnend, aber auch den Gegner warnend. Denn genau diese Einstellung hatte sowohl gegen Greuther Fürth als auch in Kiel dem KSC mit späten Toren den Sieg beschert. Es ist eine Leistung mit der, typisch Eichner, er sich nicht allein schmücken will.

"Wenn ich eins von meinem ehemaligen Trainer Ede Becker gelernt haben, dann, dass eine Mannschaft umso erfolgreicher ist, je unberechenbarer sie ist." Christian Eichner nach dem Spiel in Kiel

Es hat etwas von Wahrscheinlichkeitsrechnung. Passt ja zum studierten Mathematiklehrer. Der sich seiner Philosophie (hat er auch studiert, dazu noch Ethik) treu bleibt: "Mit den 25 Punkten haben wir schon mal eine Pflock eingeschlagen, aber da kommen noch einige Aufgaben auf uns zu!"

Während sie sich in Karlsruhe auf den Alltag besinnen, auf die Tücken der Liga sozusagen, laufen die St. Pauli "Weltpokalsiegerbesieger" -T-Shirts fast 20 Jahre danach immer noch gut. Sportlich hatte der Sieg über die Bayern damals übrigens nichts gebracht: St. Pauli stieg am Ende der Saison in die 2. Liga ab.