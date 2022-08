Karlsruher SC will gegen Jahn Regensburg den zweiten Saisonsieg

per Mail teilen

Am Samstag trifft der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga auf den SSV Jahn Regensburg. Nach dem Erfolgserlebnis gegen Sandhausen soll dort der nächste Sieg folgen.

Mit dem ersten Sieg am vergangenen Wochenende hat der Karlsruher SC seine Negativserie zum Start der 2. Bundesliga vorerst gestoppt. Zweimal hat sich Karlsruhe nach einem Rückstand gegen den SV Sandhausen zurückgekämpft und die Partie am Ende sogar gedreht. Für den ersatzgeschwächten KSC ein wichtiger Erfolg, auf dem Trainer Christian Eichner aufbauen will.

Personallage beim KSC entspannt sich langsam

Gute Nachrichten gibt es dabei für die vom Verletzungspech geplagte Abwehr. Mit Leihspieler Stephan Ambrosius vom HSV soll die Innenverteidigung verstärkt werden. Laut Trainer Christian Eichner stehen die Chancen gut, dass der Neuzugang schon gegen Jahn Regensburg am Samstag auf dem Platz steht. Aber auch von den verletzten Spielern gibt es gute Nachrichten. Einige, wie Verteidiger Florian Ballas, kehren langsam ins Mannschaftstraining zurück. Laut Eichner sollten sie das Team in wenigen Wochen wieder verstärken können.

Sturm muss Regensburger Abwehr knacken

Die größte Herausforderung für den KSC liegt gegen Jahn Regensburg ohnehin im Sturm. Bislang haben die Regensburger erst ein Gegentor kassiert und stellen damit aktuell die beste Abwehr der Liga. Dementsprechend haben sich die Karlsruher wortwörtlich auf die kommende Aufgabe "eingeschossen" und laut Eichner "die ganze Woche gedanklich aufs gegnerische Tor geballert". Wie gegen Sandhausen erwartet der Trainer, dass sein Team den Kampf auf dem Platz annimmt und "rassige Zweikämpfe" führt. Bis dahin muss der KSC aber erst einmal die stabile Regensburger Abwehr knacken. Doch auch im Sturm machen Verletzungen die Runde. Eine mögliche Verstärkung auf dem Transfermarkt, scheint laut KSC aber aktuell nicht geplant. "Am Ende wird eine Mini-Kleinigkeit das Spiel entscheiden", so Eichner.