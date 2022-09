"50:50-Spiel" - Der KSC hofft auf Punkte in Braunschweig

In der zweiten Fußball-Bundesliga spielt der Karlsruher SC am Freitagabend beim Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig. Trainer Eichner sieht seine Mannschaft nicht in der Favoritenrolle.

Dem Karlsruher Trainer stehen in Braunschweig fast alle Leistungsträger zur Verfügung. Nur Mittelfeldspieler Lucas Cueto fällt weiter mit Problemen an der Achillessehne aus. Lazar Mirkovic wird ihn im Kader ersetzen. Eichner warnt vor schnellem Braunschweiger Umschaltspiel Christian Eichner vertraut im Auswärtsspiel seiner Stammformation. Jetzt sei der Moment, in dem sich seine Mannschaft gefühlt gefunden habe und die Abläufe stimmen. Es sei ein 50-zu-50-Spiel, betont er weiter. Der KSC steht auf Platz 9 der Tabelle. Der Vorletzte Braunschweig mit dem Ex-Karlsruher Fabio Kaufmann sei allerdings im Aufwärtstrend. Eichner warnt vor dem schnellen Offensivspiel der Braunschweiger, auf das sich der KSC unbedingt einstellen müsse. "Ich hoffe, dass das Pendel in unsere Richtung ausschlägt!" Viele KSC-Spieler drängen in den Kader Noch zuversichtlicher ist Karlsruhes Trainer mit Blick auf die Wochen nach der bevorstehenden Länderspielpause. Extrem viele Spieler seien wieder zurückgekommen, mit bis zu 25 Spielern im Training in dieser Woche, erklärte Eichner. Die beiden Innenverteidiger Christoph Kobald und Florian Ballas seien seit vier Wochen wieder zurück und Daniel O'Shaughnessy und Felix Irorere stießen vor wenigen Tagen dazu. "Das Spiel in Braunschweig steht sinnbildlich für das, was in der Liga möglich ist. Es kann in alle Richtungen kippen." Die beiden Testspiele in der Länderspielpause gegen den FC Winterthur am kommenden Mittwoch und den 1. FSV Mainz am darauffolgenden Donnerstag sollen dem Trainerteam wertvolle Aufschlüsse über die Belastbarkeit der zurückgekehrten Spieler geben.

Sendung am Do. , 15.9.2022 13:00 Uhr, SWR4 BW am Nachmittag, SWR4 Baden-Württemberg