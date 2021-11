Keine Einsatzgarantie für KSC-Torschütze Kother gegen Hannover

per Mail teilen

Nach seinem Tor zum wichtigen 1:1-Endstand in Ingolstadt hofft Angreifer Dominik Kother auf einen weiteren Einsatz für den Karlsruher SC. Sein Coach wollte sich darauf am Donnerstag aber noch nicht festlegen.

KSC-Trainer Christian Eichner hat noch offen gelassen, ob der U21-Nationalspieler im kommenden Heimspiel des Fußball-Zweitligisten gegen Hannover 96 am Samstag (13:30 Uhr) wieder über die linke Seite stürmen darf. "Es ist kein Zufall, dass er dieses Tor gemacht hat", sagte Eichner über Dominik Kother. "Das heißt aber nicht, dass er am Samstag wieder von Anfang an spielt."

Das talentierte Eigengewächs war in dieser Saison bereits zweimal aus dem Kader gestrichen worden. "Scheinbar hat das etwas bei ihm provoziert", meinte Eichner mit Blick auf Kothers gute Leistung in Ingolstadt. Allzu groß sind die personellen Alternativen beim Tabellenzehnten KSC derzeit allerdings nicht, zumal nach Marc Lorenz (Schulteroperation) auch Fabio Kaufmann (Blinddarmoperation) und damit ein weiter Flügelspieler bis zum Jahresende ausfallen wird.

Eichner: "Müssen erst andere Dinge gut machen"

Bei Ex-Bundesligist Hannover sieht Eichner trotz des 15. Tabellenplatzes der Niedersachsen einen guten Kader. Die Frage nach Kothers offensiven Qualitäten stelle sich daher erst an zweiter Stelle. "Wir müssen erst andere Dinge gut machen, damit das zum Tragen kommt", erklärte Eichner mit Blick auf wiederkehrende unglückliche "Slapstick"-Gegentore in den vergangenen Spielen.