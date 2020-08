Der Karlsruher SC ist vor einer ganz besonderen Kulisse ins Training gestartet. Mehrere hundert Zuschauer verfolgten im Wildparkstadion die erste Übungseinheit – mit dem nötigen Abstand.

Unter dem Beifall von 400 Zuschauern hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC sein Training wieder aufgenommen. Auf der Haupttribüne im Wildparkstadion verfolgten die Fans am Dienstag die erste lockere Übungseinheit in der Sommerpause.

Sie hatten ihre Zugangsberechtigung vorher online reservieren müssen, der KSC hatte ein Hygienekonzept erarbeitet und mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Außerdem zahlte jeder Zuschauer einen symbolischen Euro für das Ticket zum Trainingsbesuch.

Neuzugänge trainieren mit – Babacar Gueye fehlt

Cheftrainer Christian Eichner versammelte 22 Spieler, verzichten musste er noch auf Babacar Gueye. Der Stürmer war nicht wie geplant nach Deutschland zurückgeflogen und verpasste daher die obligatorischen Corona-Tests am Wochenende. "Er muss jetzt wie alle anderen ganz normal zwei Tests machen. Ich hoffe, dass er aus dem Senegal nichts mitgebracht hat", sagte Eichner, der Gueye am Freitag im Training erwartet.

Mit von der Partie waren aber schon die drei bisherigen Neuzugänge: Der von Werder Bremen ausgeliehene Benjamin Goller, Torhüter Markus Kuster und Innenverteidiger Robin Bormuth. Letzterer war erst gestern in Karlsruhe angekommen, um seinen Vertrag zu unterschreiben.

Zuschauer feiern Kusters Glanztaten

Die KSC-Fans kamen spätestens beim Abschlussspiel auf ihre Kosten. Mit spektakulären Paraden konnte Neuzugang Kuster direkt auf sich aufmerksam machen. Jedes Mal ging ein Raunen durch den Wildpark – ein Hauch echter Stadionatmosphäre.

"Es war ein gelungener Einstieg und macht Lust auf mehr", gab der 26-jährige Österreicher nach dem Training zu Protokoll. Der Applaus von der Tribüne hat ihn gefreut: "Das hat sich sehr gut angefühlt. Ich freue mich schon, wenn das Stadion hoffentlich bald wieder voll ist."

Auch Innenverteidiger Robin Bormuth, der ablösefrei von Fortuna Düsseldorf kam, zeigte sich zufrieden. "Das Training war sehr gut. Was ich bisher sagen kann, ist es eine super Mannschaft, charakterlich einwandfrei." Dank seiner Bundesligaerfahrung will der 24-Jährige sofort eine Führungsrolle einnehmen und "mit seinen Fähigkeiten vorangehen".

Eichner will weitere Neuzugänge – "Muss Corona berücksichtigen"

Im Stadion trainieren zu dürfen, ist eine Besonderheit. Das weiß auch Trainer Christian Eichner. "Ich habe schon meinem Trainerstab gesagt: Das ist eine sehr privilegierte Situation." Er habe das schon oft versucht und nie erlaubt bekommen, erzählte Eichner schmunzelnd.

Trotz der drei Neuzugänge will Eichner den Kader zur neuen Saison weiter verbessern. "Als Trainer ist man nie hundertprozentig zufrieden. Aber wir haben durch Corona eine Situation, die ich berücksichtigen muss", so der 37-Jährige. Trotzdem gebe es eine Position, auf der ein Transfer unabdingbar sei: "Hinten links habe ich nur einen Spieler. Wenn der sich verletzt, gucken wir uns alle an."

Eichners Herangehensweise "unabhängig von einem Stück Papier"

Ein konkretes sportliches Ziel will Eichner noch nicht formulieren. Dafür müsse er erst einmal seinen Kader komplett beisammen haben, so der Übungsleiter. Dass Eichner jetzt als Cheftrainer in die neue Saison geht, macht für ihn keinen großen Unterschied. "An meiner Herangehensweise ändert sich gar nichts. Die ist unabhängig von einem Stück Papier oder irgendeiner Bezeichnung."

KSC-Fans wird das freuen. Schließlich hat Christian Eichner den Verein vor dem Abstieg bewahrt. Ein frühzeitiger Klassenerhalt dürfte intern auch das Ziel für die kommende Saison sein.