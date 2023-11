Kriselnder Karlsruher SC verliert Test gegen Ulm

Der kriselnde Fußball-Zweitligist Karlsruher SC ist auch in einem Testspiel hinter den Erwartungen geblieben.

Gegen Drittliga-Neuling SSV Ulm 1846 verloren die Badener am Donnerstag nach zwei Gegentoren in der zweiten Hälfte mit 0:2 (0:0). Im Regen erzielten Nicolas Jann per Elfmeter (55. Minute) und Romario Rösch per Kopf (67.) die Tore für den Tabellenfünften der dritten Liga. Die Karlsruher verpassten in der besseren ersten Hälfte ein Erfolgserlebnis.

Innenverteidiger Christoph Kobald gab beim KSC sein Comeback und kam für rund eine Stunde zum Einsatz. Ein Pflichtspiel hat der Österreicher wegen einer Muskelverletzung in dieser Saison noch nicht bestritten. In der zweiten Liga enttäuschen die Karlsruher von Trainer Christian Eichner bisher als Tabellen-15., nach der Länderspielpause trifft das Team am 25. November auf den 1. FC Nürnberg.