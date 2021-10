DFB-Pokal: Karlsruher SC spielt gegen Bayer Leverkusen

In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der Karlsruher SC am Mittwoch auf Bayer 04 Leverkusen. Nach der Niederlage in Düsseldorf am Wochenende will der KSC beim Bundesligisten eine bessere Leistung zeigen.

Christian Eichner hat seine Mannschaft vor aus seiner Sicht überzogener Kritik nach der 1:3-Niederlage vom Wochenende in Schutz genommen. Bei aller Kritik, die auch berechtigt war, kann das auch einmal passieren, wenn man die beiden Clubs miteinander vergleicht», sagte der 38-Jährige vor der DFB-Pokalpartie bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (ab 18.30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de). "Wir haben schlecht verteidigt", sagte KSC-Trainer Christian Eichner mit Blick auf die 1:3-Niederlage in Düsseldorf. Gleichzeitig nahm der Coach seine Mannschaft gegen teils heftige Kritik in Schutz. Sein Team sei bisher absolut im Soll und werde zurückkommen. Im Pokal gegen Leverkusen müssten die Karlsruher konzentrierter und mutiger agieren, um Fehler zu vermeiden. Den aktuellen Bundesliga-Vierten hält Eichner für das Team mit dem besten Umschaltspiel in Deutschland. 700 KSC-Fans reisen nach Leverkusen Beim KSC wird Stammtorhüter Marius Gersbeck nach seiner Rotsperre wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. "Es ist wichtig, dass einer der Köpfe dieser Mannschaft wieder ins Tor zurückkehrt. Seine Körpersprache, sein Gesamtpaket, tut dieser Mannschaft einfach sehr gut", erklärte Eichner. Etwa 700 KSC-Fans werden die Mannschaft in Leverkusen unterstützen. In den letzten zehn Jahren hat der KSC nur zweimal die zweite Runde im DFB-Pokal überstanden.