Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC prüft die Einleitung eines Insolvenzverfahrens. Eine entsprechende Entscheidung haben nach SWR-Informationen die Vereinsgremien getroffen.

Externe Sachverständige sollen zunächst die Finanzlage überprüfen und feststellen, ob nicht bereits jetzt eine Überschuldung vorliegt. Nach den Plänen sollen in einem nächsten Schritt nach Ostern die Mitglieder per Brief oder online über ein mögliches Planinsolvenzverfahren abstimmen. Eine abschließende Entscheidung könnte frühestens Ende April fallen. "Dem Präsidium und auch mir persönlich ist es sehr wichtig, alle Mitglieder mitzunehmen", sagte KSC-Präsident Wellenreuther dem SWR. "Deshalb haben wir uns entschieden, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Bis dahin werden wir weiterhin Vorteile und Nachteile einer möglichen Planinsolvenz gründlich abwägen und das Thema rechtlich prüfen" so Wellenreuther weiter.

Dauer 0:45 min KSC prüft Einleitung von Insolvenzverfahren KSC prüft Einleitung von Insolvenzverfahren

Vor- und Nachteile der Planinsolvenz würden rechtlich abgewogen. Interne Kritiker von Wellenreuther fordern, sofort ein Planinsolvenzverfahren zur Sanierung des KSC einzuleiten. Damit könnte der Verein frühzeitig entschuldet werden. Auch die Stadt Karlsruhe verlangt im Zusammenhang mit der Finanzierung des neuen Wildparkstadions frühzeitig Klarheit über die wirtschaftliche Lage des Karlsruher SC. Nach SWR-Informationen fehlen dem KSC derzeit zwischen fünf und zehn Millionen Euro.