Die Coronakrise trifft den KSC mit voller Härte! Die TV Gelder fallen weg, Einnahmen aus dem Ticketing auch. Die Zahlungsfähigkeit bis zum offiziellen Saisonende am 30. Juni sei gewährleistet, heißt es! Doch dann? Ein Kommentar.

Der Verein ist seit Jahren chronisch klamm, das liegt vor allem am mangelnden sportlichen Erfolg der letzten Jahre. Zu wenig Bundesligafußball, zu hohe laufende Kosten, zu viele Altlasten. Derzeit können Investoren Aktienpakete des Vereins ab einer Summe von 100.000 Euro erwerben, doch der Verkauf läuft sehr schleppend und die Coronapandemie ließ einige Großanleger zurückziehen. Mitte April können dann auch weniger betuchte Interessenten Aktien kaufen, doch der Verein befürchtet, dass durch Corona insgesamt weit weniger Geld in die leeren Kassen gespült wird, als die im Idealfall erhofften 17 Millionen Euro.

Laufende Kosten, Darlehen und sonstige Verpflichtungen erdrücken den Verein auf Dauer, es wird vehement nach Lösungen gesucht. Eine könnte der Gang in ein Planinsolvenzverfahren sein. Eine Einigung mit zwei Drittel der Gläubiger vorausgesetzt, könnte das das rettende Ufer für den Club sein. Und auch für andere! Für den KSC wäre es fast eine Art Neuanfang. Einmal auf dem Resetknopf und weiter geht es. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, aber es ist wahrscheinlich für den badischen Zweitligisten das Beste, was er jetzt machen kann. Die DFL hat die Voraussetzung geschaffen, jetzt heißt es, sich zügig mit Gläubigern und Banken zusammenzusetzen und vorzufühlen.

Dauer 1:10 min Der Karlsruher SC steht offenbar vor einer Planinsolvenz Der Karlsruher SC steht vor großen finanziellen Herausforderungen, nicht nur aufgrund der Corona-Krise. KSC-Geschäftsführer Michael Becker dementiert jedoch Recherchen, dass dem Verein die Zahlungsunfähigkeit drohe. Dennoch schließt er das Szenario einer Planinsolvenz nicht aus.v

Ganz unabhängig, ob die Saison noch zu Ende gespielt wird oder nicht, die Planinsolvenz könnte der Weg für einen Neuanfang sein. Und die Stadt Karlsruhe wird diesen Weg sicherlich unterstützen. Sie baut gerade für den Verein ein neues Stadion und will diesen natürlich am Leben halten. Sonst macht womöglich noch der Steuerzahler Druck. Der Weg in das Planinsolvenzverfahren - und das dank DFL- Entscheid quasi ohne Strafe - ist eine unglaubliche Möglichkeit. Für den KSC ist das quasi, als wäre Weihnachten und Ostern an einem Tag! Und genau deshalb wird der Verein alles versuchen, diesen Weg zu beschreiten. Und weiter Geld durch Aktienverkauf generieren, das kann man auch in der Planinsolvenz!