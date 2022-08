Bei Gersbeck-Comeback: KSC verpasst auch in Fürth den ersten Sieg

Der Karlsruher SC wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Gefreut hat sich das Team aber über die Rückkehr seines Stammkeepers.

Beim Comeback von Torhüter Marius Gersbeck holte der KSC durch das 1:1 (0:0) bei Absteiger SpVgg Greuther Fürth am Freitagabend den ersten Punkt in dieser Spielzeit. Der Keeper hatte zuletzt wegen einer Handverletzung vier Monate aussetzen müssen. Vor 9.678 Zuschauern sorgte Ragnar Ache für die Führung der Hausherren (57. Minute), Marvin Wanitzek glich per Handelfmeter aus (66.). In der Tabelle stecken beide Teams weiter unten fest.

Paul Nebel: Knapp am Platzverweis vorbei

Nach einer schleppenden Anfangsphase bestimmte die Spielvereinigung lange die Partie. Dabei ließ aber auch Fürth die Torgefahr vermissen. Karlsruhes Offensivkraft Paul Nebel hatte vor der Pause Glück, nach einem harten Einsteigen nicht mit Gelb-Rot vom Platz geschickt zu werden (40.).

Abseitsstellung von Gondorf verhindert Siegtreffer

In der zweiten Hälfte kam mehr Torgefahr auf. Nach einem Doppelpass mit Branimir Hrgota traf Ache aus rund 18 Metern zur Führung der Franken. Lange hielt diese nicht. Nach Einsatz des Video-Assistenten gab es Handelfmeter für den KSC, zuvor hatte Oussama Haddadi einen Schuss von Wanitzek mit der Hand abgelenkt. Wanitzek verwandelte platziert. Zentimeter fehlten Karlsruhe später zum möglichen 2:1, weil Jerome Gondorf bei seiner Torvorlage für Wanitzek im Abseits gestanden hatte.

Die nächste Chance auf den ersten Liga-Sieg in der neuen Saison hat der Karlsruher SC am Samstag, 13. August. Dann empfängt die Mannschaft von Trainer Christian Eichner den SV Sandhausen, der am 3. Spieltag Fortuna Düsseldorf mit 1:0 besiegte.