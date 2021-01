Nach seiner Rückkehr ist Stürmer Marvin Pourié beim Karlsruher SC nicht mehr erste Wahl. Trainer Christian Eichner rät dem 29-Jährigen daher zu einem Wechsel.

Im Sommer 2019 war Marvin Pourié noch der gefeierte Held. Mit 22 Toren und sechs Vorlagen trug der Stürmer maßgeblich zum Zweitliga-Aufstieg der Karlsruher SC bei. Bei SWR Sport sprach er nach zehn Klubs in acht Jahren davon, beim KSC endlich eine sportliche Heimat gefunden zu haben. Doch nun, ein Jahr später, hat er bei den Badenern offensichtlich keine Zukunft mehr.

Bereits im Winter wollte er den KSC verlassen, nachdem er in der Hinrunde - damals noch unter Trainer Alois Schwartz - nur zwei Tore in 16 Spielen geschossen hatte. Schließlich ließ er sich an Eintracht Braunschweig ausleihen. Die Niedersachsen haben Kaufoption jedoch verstreichen lassen. Allerdings setzt auch Christian Eichner, der den KSC am letzten Spieltag doch noch zum Klassenerhalt führte, nicht mehr auf Pourié.

Trainer Eichner legt Pourié einen Wechsel nahe

Am Rande des Testspiels gegen den SC Freiburg (1:1) sagte der Coach: "Wir haben gemeinsam eine Entscheidung getroffen. Und jetzt kommt eine Situation, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Jetzt muss Marvin entscheiden: Will ich Fußball spielen? Will ich Bestandteil einer Mannschaft nicht nur im Trainings- oder auch im Spielbetrieb sein?"

Mit anderen Worten: Pourié kann sich einen neuen Verein suchen. Daran scheinen auch die Gedanken von KSC-Toptorjäger Philipp Hofmann (17 Tore) nichts zu ändern, der zuletzt offen mit einem Wechsel liebäugelte. Dass Pourié bisher auch in keinem der drei Testspiele zum Einsatz kam, zeigt, welchen Stellenwert er derzeit im internen Stürmer-Ranking hat.

Die Corona-Pandemie als Hürde und Chance

Das Problem: Marvin Pourié hat beim KSC einen Vertrag bis Sommer 2022. Der Transfermarkt nimmt wegen der Corona-Pandemie nur zögerlich Fahrt auf. Das erschwert die Aufgabe für Pourié und seinen Berater - selbst wenn sich KSC-Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer in Sachen Ablösesumme kompromissbereit zeigen dürfte. Ein Faktor kommt Pourié in diesem Jahr jedoch zugute: Wegen der Pandemie hat der Deutsche Fußball-Bund die Transferperiode bis zum 5. Oktober ausgedehnt (sonst 31. August).