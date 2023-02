Nächster Tiefschlag: KSC verspielt Sieg in Magdeburg

Der Karlsruher SC hat in letzter Sekunde einen Sieg beim 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Die angezeigte Nachspielzeit von vier Minuten war bereits abgelaufen, der KSC hatte den Auswärtssieg eigentlich schon eingetütet. Das entscheidende Wort: Eigentlich. Denn mit der letzten Aktion der Partie traf Magdeburgs Daniel Elfadli (90.+5) im Anschluss an einen Freistoß zum 1:1 (0:1)-Endstand. Ein herber Dämpfer für den Karlsruher SC, der damit zum achten Mal nacheinander in der 2. Bundesliga sieglos blieb.

Dabei ging es für den KSC von Trainer Christian Eichner vor 19.500 Zuschauern in Magdeburg optimal los. Durch das Tor von Sebastian Jung in der 3. Minute führten die Gäste beim FCM, der seit dem 2. Oktober vergangenen Jahres auf einen Heimsieg wartet. Die frühe Führung spielte dem KSC in die Karten. Magdeburg wirkte verunsichert, brachte im Spiel nach vorn nicht viel zusammen. Erst in der 44. Minute konnte sich KSC-Keeper Marius Gersbeck bei einem Schuss von Andreas Müller auszeichnen. Selbst hatten die Karlsruher nach 19 Minuten die Möglichkeit zu erhöhen, doch die Magdeburger Abwehr reagierte, anders als beim 0:1, diesmal aufmerksam.

KSC steht stabil - bis zur letzten Aktion des Spiels

Nach der Pause machte Magdeburg mehr Druck, versuchte es mit Distanzschüssen sowie über gefährliche Standards. Aber die ganz große Ausgleichschance wollte sich bis zur Schlussminute nicht ergeben. Auch, weil der KSC, der noch ohne seinen am Dienstag verpflichteten neuen Mittelstürmer Budu Siwsiwadse angetreten war, aufmerksam verteidigte und sich selbst über Konter gute Möglichkeiten erarbeitete. Dann traf Elfadli doch noch mit der letzten Aktion des Spiels.

Nach dem 0:1 gegen den SC Paderborn zum Rückrundenstart und dem 1:1 in Magdeburg bleibt der Karlsruher SC im Jahr 2023 weiter ohne Pflichtspielsieg. Der letzte Erfolg in der 2. Bundesliga liegt sogar schon fast vier Monate zurück. Am 7. Oktober 2022 gewann der KSC mit 2:1 bei Arminia Bielefeld. Nach dem Unentschieden beim Schlusslicht Magdeburg steht Karlsruhe als Tabellenvierzehnter zwar noch über der Abstiegszone, der Vorsprung auf den FCM beträgt aber nur einen Punkt.