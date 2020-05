per Mail teilen

Der Karlsruher SC hat eine Insolvenz vorerst abgewendet. Das verkündete der Zweitligist unmittelbar vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Einen Nachfolgekandidaten für den zurückgetretenen KSC-Präsidenten Wellenreuther gibt es noch nicht.

Unmittelbar vor einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitagabend (18.00 Uhr) verkündete der hoch verschuldete Fußball-Zweitligist eine Verringerung seines Schuldenstandes um rund 20 Millionen Euro. Dieser Schritt glückte dank entsprechender Vergleichs- und Abgeltungsvereinbarungen mit den Hauptgläubigern Michael Kölmel und Günter Pilarsky sowie einer sechs Millionen Euro hohen Finanzspritze regionaler Investoren, wie es in der Mitteilung heißt.

Damit wurde der Schuldenstand laut KSC-Angaben von über 30 auf rund zehn Millionen Euro reduziert. "Unser großer Dank gilt unseren Hauptgläubigern und dem 'Bündnis KSC' sowie allen Beteiligten in den Gremien des KSC und den beteiligten Beratern", sagte Geschäftsführer Michael Becker.

Mit dem ersten erfolgreichen Teil der Sanierung des Traditionsclubs könne man nun positiver in die Zukunft schauen. Kölmel und Pilarsky hatten zuvor auf Forderungen in Millionenhöhe verzichtet, beide erhalten im Gegenzug KSC-Aktien. Das "Bündnis KSC", ein Zusammenschluss neun regionaler Unternehmen und Unternehmer, zeichnet im Rahmen einer Kapitalerhöhung Aktien im Wert von sechs Millionen Euro.

Noch keinen Nachfolgekandidaten für zurückgetretenen KSC-Präsidenten

Der Karlsruher SC hat bislang keine Kandidaten für die Nachfolge des zurückgetretenen Präsidenten Ingo Wellenreuther. "Uns ist bislang kein Kandidat bekannt", sagte Vize-Präsident Holger Siegmund-Schultze auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten am Freitagabend. Zunächst werde der Wahlausschuss des Vereins das weitere Vorgehen bestimmen. Weitere Informationen dazu gebe es nächste Woche. Eine Neuwahl werde auf jeden Fall vor der Mitgliederversammlung im Herbst stattfinden.

Zwischenzeitlich waren 2263 Mitglieder bei der Online-Versammlung zugeschaltet. Auf ein Angebot des ehemaligen KSC-Trainers Winfried Schäfer, sich wieder im Verein zu engagieren, wollte Siegmund-Schultze nicht weiter eingehen. "Wir kennen das Angebot nur aus den Medien. Wir wissen nicht, was das bedeutet", sagte er. Schäfer hatte den "Badischen Neuesten Nachrichten" am Freitag gesagt, er sei im Grundsatz "gesprächsbereit" für eine Rückkehr in eine sportliche Verantwortung. Die Mannschaft brauche "einen Trainer sowie einen Sportdirektor, dem sie glauben, vertrauen und dem sie folgen", wird Schäfer dort zitiert.