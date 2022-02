KSC bittet Sandhausen zum badischen Duell

Im Nachholspiel der 2. Bundesliga trifft der Karlsruher SC auf den SV Sandhausen. Für beide Teams könnte es ein richtungsweisendes Spiel werden.

Der Karlsruher SC und der SV Sandhausen hängen hinterher. Denn nach dem Pokal-Triumph bei 1860 München folgte beim KSC das Corona-Chaos. Aufgrund der vielen Infektionen musste das Duell der beiden badischen Klubs Ende Januar ausfallen. Am Dienstag treffen sich Karlsruhe und Sandhausen daher zum Nachholspiel (ab 18:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de).

Starke Leistungen zum verspäteten Jahresauftakt

Beide Mannschaften sind nach der unfreiwillig verlängerten Winterpause gut ins neue Jahr gestartet - aber unterschiedlich erfolgreich. Während der KSC trotz spielerischer Überlegenheit eine knappe 1:2-Niederlage bei Werder Bremen einstecken musste, gelang dem SVS ein wichtiger Sieg gegen den Abstiegskampf-Konkurrenten Erzgebirge Aue. "Uns allen ist am Samstag ein Stein vom Herzen gefallen. Allerdings war das nur ein kleiner Schritt", sagte Trainer Alois Schwartz am Montag.

Es habe gut getan, mit einem 2:0 gegen Aue in die Englische Woche zu starten, erklärte Schwartz, der 2017 bis 2020 den KSC trainiert hat. "Die Tendenz geht leicht bergauf." Entsprechend wolle Sandhausen die Chance nutzen, im Nachbarschaftsduell beim KSC die nächsten "Big Points" im Abstiegskampf zu holen. Es wäre eine Premiere für Sandhausen - noch nie konnte das Team in dieser Saison zwei Spiele in Folge gewinnen.

KSC muss Rückschlag verarbeiten

Schwartz' Nachfolger Christian Eichner will genau das verhindern. Die Niederlage bei Werder Bremen ist seiner Meinung nach abgehakt. "Die Zeit reicht gar nicht, um großartig Trübsal zu blasen", sagte Eichner am Montag. Bei diesem Vorhaben muss er jedoch auf den gelbgesperrten Christoph Kobald verzichten. Ob Lucas Cueto nach seiner Innenbanddehnung im Knie stürmen kann, ließ der 39-jährige noch offen: "Das ist so ein 50:50-Ding. Aber er wird nur dabei sein, wenn das körperlich total Sinn macht." Winter-Neuzugang Benjamin Goller wird im Kader sein, vielleicht sogar in der Startelf.

Zur KSC-Heimpremiere sind 10.000 Zuschauer zugelassen. "Wir freuen uns auf alle, die kommen. 9.500 werden das wohl sein." Die werden laut Eichner einen vollkommen anderen KSC sehen, als am Samstag bei offensiv auftretenden Bremern. "Wir wissen, was für eine Art Fußball auf uns zukommen wird. Wir wissen, welche Konsequenzen das für uns haben wird." Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer ließ bereits durchblicken, dass es dabei nicht nur um technisch feinen Fußball geht. "Wir müssen am Dienstag noch einen Tick mehr Mentalität zeigen und dann wird es auf die Kleinigkeiten ankommen. Dann können wir das Spiel gewinnen", sagte Kreuzer.