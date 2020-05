Der Karlsruher SC muss sich in einem engen Spiel gegen den FC St. Pauli mit einem Punkt begnügen. Das 1:1 hilft dem KSC jedoch nicht weiter.

Die Ausgangslage war klar: Nur mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli hätte der Karlsruher SC den Relegationsplatz verlassen können. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Team vorwiegend auf Sicherheit bedacht waren, zeigte der KSC, dass er diesen Schritt unbedingt gehen wollte.

Bereits kurz nach der Pause hatte Änis Ben-Hatira die große Möglichkeit, den KSC in Führung zu schießen. Doch St.Pauli-Torwart Robin Himmelmann konnte seinen schwach geschossenen Elfmeter parieren (47.). Karlsruhe erhöhte den Druck und das Risiko.

Gondorf kann für den KSC ausgleichen

Fast hätte sich das gerächt: Nach einem viel zu kurzen Rückpass von Innenverteidiger Daniel Gordon hatte Dimitrios Diamantakos keine Probleme, den Ball über KSC-Keeper Benjamin Uphoff hinweg ins Tor zu lupfen (55.). Allerdings musste Karlsruhe dem Rückstand nicht lange hinterherlaufen. Nur zwei Minuten später stand Jerome Gondorf nach einer Flanke des eingewechselten Lukas Grozurek völlig frei und schob zum 1:1 ein.

Der Karlsruher SC blieb das bessere Team. Allerdings gelang es der Mannschaft von Trainer Christian Eichner lange Zeit nicht, wirklich gefährlich zu werden. Hofmann scheiterte in der 80. Minute mit einem Kopfball an Torwart Himmelmann. Da St. Pauli auch die wenigen Konter nicht zu einem Treffer veredeln konnte, blieb es beim 1:1, das dem KSC jedoch nicht so richtig weiterhilft. Die Badener hängen mit nun 30 Punkten auf dem Relegationsplatz fest und können am Sonntag vom SV Wehen Wiesbaden (13:30 Uhr beim Hamburger SV) sogar auf einen Abstiegsplatz verdrängt werden.