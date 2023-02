Der Karlsruher SC holte aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte. Für den Aufschwung mitverantwortlich ist ein junger Angreifer aus Dänemark.

Es ist noch nichts erreicht. Und dennoch hat der KSC allen Grund, einmal tief durchzuatmen. Zwei Siege nacheinander, seit drei Spielen ungeschlagen: Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner hat sich etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg verschafft.

Mikkel Kaufmann spielt sich ins Rampenlicht

Ein wichtiger Faktor für den positiven Trend des KSC in den vergangenen Wochen ist Mikkel Kaufmann. Der 22-jährige Leihspieler vom FC Kopenhagen überzeugte mit guten Trainingsleistungen in der Wintervorbereitung und erarbeitete sich einen Stammplatz in der Sturmreihe der Badener. Gegen Greuther Fürth erzielte Kaufmann den Siegtreffer zum 2:1, beim 3:0-Sieg in Sandhausen steuerte der Däne ein Tor und eine Torvorlage bei.

Durch die jüngste Erfolgsserie kletterten die Badener auf Tabellenplatz elf und haben nun fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Situation ist noch immer angespannt, die Aussichten sind allerdings deutlich positiver als noch Ende Januar, als Karlsruhe nach der Niederlage gegen Paderborn nur einen Zähler Vorsprung auf den Tabellenletzten Magdeburg hatte.

Knipst Kaufmann auch gegen Regensburg?

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt dem KSC nicht - bereits am Freitagabend empfängt das Team von Christian Eichner Jahn Regensburg (18:30 Uhr). Mit einem Sieg kann Karlsruhe den Vorsprung auf die Abstiegszone weiter vergrößern. Und mit einem Mikkel Kaufmann in Topform stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Badener ihren positiven Lauf fortsetzen können.