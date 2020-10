Auch einen Tag nach der Derby-Niederlage gegen den VfB Stuttgart ist der Ärger vieler KSC-Fans noch nicht verraucht. Allerdings gibt es nicht nur Diskussionen um das Spiel.

Derby verloren und 591 Platzverweise kassiert - für die "Supporters Karlsruhe", der Dachverband der KSC-Fans, gab es beim 0:3 gegen den VfB Stuttgart gleich doppelt Grund zum Ärger. In einem offenen Brief kritisierten die Supporters, die Stuttgarter Polizei habe sich nicht an Absprachen gehalten. Demnach wurden Busse zu früh gestoppt, mehrere Hundert Personen nicht ins Stadion gelassen und stattdessen mehrere Stunden in einem Polizei-Kessel festgehalten, um deren Personalien festzustellen. Der Dachverband sprach von einer "willkürlich ausgewählten Gruppe" und zudem von einer "katastrophalen Kommunikation und Einsatztaktik der Polizeiführung" und einem "erheblichen Vertrauensverlust in Sicherheitsbesprechungen".

Der Karlsruher SC schlug sich in einer Stellungnahme inhaltlich auf die Seite seiner Fans: "Die Umsetzung der polizeilichen Maßnahmen war aus unserer Sicht unverhältnismäßig. Auch die Kommunikation gegenüber Fans, Fanprojekt, Fanbetreuung und Vereinsvertretern hätte besser laufen müssen", so KSC-Geschäftsführer Michael Becker gegenüber SWR Sport.

Des weiteren hieß es in einer Mitteilung des Vereins: "Bei der Polizeimaßnahme wurden nicht nur mutmaßlich gewalttätig gewordene Personen, sondern mehr oder weniger willkürlich Fans, darunter auch Kinder, Jugendliche sowie Frauen, über fünf Stunden vor dem Stadion eingekesselt. Die betroffenen Personen konnten das mit Spannung erwartete Spiel trotz gültiger Eintrittskarte nicht im Stadion verfolgen." Tatsächlich hätten sich sieben Jugendliche unter den festgesetzten Fans befunden, wie die Stuttgarter Polizei am Montag einräumte.

Auch Volker Körenzig, der Leiter des KSC-Fanprojekts, zeigte sich gegenüber SWR Sport erbost über das Vorgehen der Polizei.

Polizei spricht von einem "absoluten Standard-Prozedere"

Polizei-Einsatzleiter Thomas Berger sagte im Interview mit SWR Sport, dass "aus der Spitze des Fanzuges Straftaten gegen Polizei-Beamte verübt worden sind - auch Gewalt-Delikte. Deswegen haben wir diese Spitze vom Gesamt-Fanbereich abgetrennt." Berger sprach von einem "absoluten Standard-Prozedere".

Polizei-Sprecher Stephan Widmann ergänzte am Montag: "Wir hatten zudem Erkenntnisse, dass mehrere KSC-Fans bereits auf der Fahrt Pyrotechnik und Vermummungsmaterial mitführten. Da diese Fans sich auf mehrere Busse verteilten, haben wir uns entschlossen, sämtliche Busse bereits in Untertürkheim zu stoppen und die Fans gemeinsam zum Stadion zu begleiten." Einzelne Fans hätten den Polizei-Kessel verlassen können, sofern sie "glaubhaft darlegen konnten, dass sie nicht zu dem gesuchten Personenkreis gehörten - etwa durch eine Eintrittskarte außerhalb des Gäste-Bereichs." Gegen die übrigen Fans werde nun wegen Landfriedenbruchs ermittelt.

Schon während des Spiels haben die KSC-Fans erste Konsequenzen gezogen und schwiegen über weite Strecken des Spiels - aus Solidarität mit den Fans, die nicht ins Stadion durften.

Auch VfB-Fans haben gezündelt

Die Fans des VfB Stuttgart marschierten zum Derby gegen den Karlsruher SC SWR SWR

Beide Fanlager haben sich nicht ganz an die Abmachung gehalten: Sowohl die VfB-Fans haben vor dem Spielbeginn Pyro abgefackelt als auch die Karlsruher Fans, die in Untertürkheim ankamen. Die VfB-Fans haben ihre Pyro jedoch nicht auf Beamte geworfen, daher kamen sie mit einer Verwarnung davon und durften trotzdem ins Stadion.

Pyro-Technik im KSC-Block gefunden

Bei der Sicherheitsbesprechung am Montag vor dem Spiel hatten sich Polizei, Vereine und Fan-Vertreter beider Mannschaften unter anderem darauf geeinigt, dass die mit dem Bus anreisenden KSC-Fans bis zum Stadion durchfahren dürfen. Allerdings hat die Polizei am Samstag vorab deponierte Pyro-Technik im KSC-Block gefunden. Es ist noch nicht bekannt, wer die Gegenstände dort versteckt hat.

Insgesamt war die Polizei jedoch mit dem Derby-Einsatz zufrieden: "Wir haben nach meinem Kenntnisstand keinen einzigen Verletzten. Das war bei diesem Derby mit der Ausgangssituation von Gewalt und Hass-Tiraden auf beiden Seiten eigentlich nicht zu erwarten. Deswegen sind wir eigentlich sehr zufrieden", sagte Einsatzleiter Berger.