Seit seinem Dienstantritt als Trainer des Karlsruher SC ist viel passiert bei den Badenern. Christian Eichner spricht im Podcast "Steil" exklusiv über die Herausforderungen als Coach und über fachkundige Tipps von seiner Frau Monja.

Christian Eichner hat viel erlebt in seinen sieben Monaten auf der Trainerbank beim KSC: Den Rücktritt des Präsidenten, die Rettung vor dem Abstieg in letzter Sekunde und zuletzt sogar den Streik seines Torjägers. Das Rezept des 37-Jährigen gegen die Achterbahnfahrt: Ein kühler Kopf. "Ich bin kein Zauberer, keine Hexe, die durch Hand auflegen irgendwas bewegen kann", sagt Christian Eichner in "Steil! - Der SWR Fußball-Podcast".

Eichner glaubt an Verbleib von Torjäger Hofmann

Entscheidend für seine Arbeit sei, dass die Mannschaft den Glauben an die Idee des Trainers habe. "Solange der da ist, so lange hast du auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass es auf Strecke erfolgreich ist", glaubt Eichner, der bis jetzt weiter davon ausgeht, dass sein Torjäger Philipp Hofmann noch mal für den KSC spielt. "Ich gehe schwer davon aus, deshalb habe ich versucht, das Thema so würdevoll zu behandeln. Es ist so, dass Philipp Vertrag hier hat, der sich auch zeitnah verlängert."

Die kurzfristige Weigerung des Spielers, beim Saisonauftakt in Hannover aufzulaufen, um einen Wechsel zu Union Berlin zu erzwingen, birgt aber Sprengkraft fürs Mannschaftsgefüge: "Es wird sich zeigen, was das in der Mannschaft hinterlassen hat", so Eichner. "Die Mannschaft hat Verständnis für Philipp, aber Philipp hat auch Verständnis für den KSC und für den ein oder anderen Spieler, der ihn in Hannover gern auf dem Platz gesehen hätte."

Kurz vor Schluss des Wechselfensters am kommenden Montag ist der Verbleib von Hofmann weiter offen. Nach dem geplatzten Wechsel zu Union Berlin, soll Hofmann, laut Medienberichten, kurz vor einem Transfer zum HSV.

Eichner bereits als Spieler beim KSC

Eichner ist, mit Unterbrechungen, im insgesamt achtzehnten Jahr beim KSC. Für die neue, bislang sehr turbulente Herausforderung an der Seitenlinie profitiert er von seiner Erfahrung als Spieler. "Ich bin sehr großer Realist. Ich glaube, als Spieler hat mich immer ausgezeichnet, dass ich wusste, was ich kann, aber auch - und das ist ganz entscheidend - was ich nicht kann", sagt Eichner, der diese Einstellung auch seinen Spielern mitzugeben versucht.

Dabei hilft ihm auch seine Ausbildung abseits des Stadions. Eichner ist studierter Realschullehrer. "Das Studium hilft. Eine Schulklasse ist nichts anderes als eine Fußballmannschaft", glaubt Eichner. Man versuche Menschen mit verschiedenen Ansichten und Leistungsstufen zu einer funktionierenden Gruppe zu formen, die gemeinsam etwas erreichen kann.

Trotz seiner Ausbildung, war für ihn die Rückkehr zum Fußball ganz klar: "Wenn du einmal auf diesem Niveau dabei warst, dann willst du da wieder rein. Nicht wegen der Publicity oder der Öffentlichkeit, aber dieses Kribbeln im Bauch habe ich in meinem Berufsleben sonst nirgends gespürt und das macht süchtig", sagt Eichner, der den Fußball auch mit nach Hause nimmt zu seiner Frau und seiner kleinen Tochter.

Unterstützung durch seine Frau Monja

"Ich arbeite schon auch viel fußballerisch ab mit meiner Frau. Es gibt ein paar Ansichten von Frauen, die nehme ich dann mit - ohne dass ich es zugebe - und die versuche ich dann anzuwenden", sagt Eichner. Seine Frau Monja, die selbst Lehrerin ist, sei auch fachlich voll drin im Fußball, daher gehe es in den Gesprächen der beiden nicht nur um zwischenmenschliche Themen, sondern auch um das Geschehen auf dem Platz: "Sie streift auch schon Inhalt, sie hat einfach Ahnung", sagt Eichner.

Kein Wunder, schließlich ist auch Monja Eichner familiär fußballerisch vorbelastet. Sie ist die Schwester vom Leiter des Hoffenheimer Nachwuchsleistungszentrums, Marcus Mann. "Manchmal ist es wichtig einen Impuls zu bekommen von jemandem, der mit dem Alltag (im Team) nichts zu tun hat", schätzt Eichner den Rat von außen.

Bei all den Turbulenzen, die Eichner in seinen ersten sieben Monaten auf der KSC-Bank durchstehen musste - sicher kein Fehler, sich so viel Rat wie möglich zu holen.