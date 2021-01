Der 2:0-Sieg beim SV Sandhausen kann für den KSC im weiteren Saisonverlauf mehr wert sein als nur drei Punkte. Die Sieger heißen Christian Eichner und Änis Ben-Hatira.

Mut zahlt sich aus, meistens zumindest. Wobei, KSC-Interims-Trainer Christian Eichner hatte in Sandhausen ja eigentlich auch nichts zu verlieren. Und so ließ er in der Defensive Kapitän David Pisot erstmals auf der Bank, brachte in der Offensive den zuletzt vereinslosen Neuzugang Ben-Hatira. Prompt gab der die Vorlage zum 1:0, das 2:0 machte der langjährige Bundesliga-Profi dann selbst. Nach sieben Spielen endlich mal wieder ein Karlsruher Sieg. "Das sind gute Jungs, die gesamte Truppe hat so lange drauf hingearbeitet, dass wir endlich mal wieder einen Dreier mit nach Karlsruhe nehmen," lobte Eichner.

Neue Mentalität

Wohl auch durch Eichner und Ben-Hatira scheint die zuletzt lahmende KSC-Truppe wieder Geschwindigkeit aufnehmen zu können. "Das war eine hochkonzentrierte Trainingswoche, das hat man vor allem in der ersten halben Stunde gesehen," analysierte der erleichterte Christian Eichner. Und Ben-Hatira bestätigte: "Wir haben viel Gas gegeben im Training. Dass ich meinen Beitrag zum Sieg geleistet habe, freut mich umso mehr."

In der Tat, Karlsruhe glänzte zeitweise in Sandhausen. Das eingestaubte Selbstvertrauen war plötzlich wieder zu sehen. Eichners Trainerarbeit und die etwas offensivere Spielweise scheint bei den Spielern mittlerweile angekommen zu sein.

Eichner ist ein Menschenfänger Edgar Schmitt in der Sendung SWR Sport

"Das wird ein Kampf bis zum Schluss," prophezeit KSC-Legende Edgar Schmitt in der Sendung SWR Sport. 'Euro-Eddy' kritisiert u.a. die zu hohe Altersstruktur des Karlsruher Kaders. Schmitt spricht sich dafür aus, mit Christian Eichner als verantwortlichem Trainer weiterzumachen. Er beschreibt Eichner als einen eher ruhigen Menschen, der ein Menschenfänger sei. Schmitt ist darüber hinaus überzeugt, dass der ehemalige Karlsruher Verteidiger der richtige Mann sei und glaubt nicht, dass der KSC einen externen Trainer brauche.

Nürnberg kommt

Freude ist in Karlsruhe erlaubt, aber bitte nur kurz. Denn bereits diesen Freitag kommt es zum Kellerduell. Der KSC empfängt dann den 1. FC Nürnberg. Der Club ist derzeit noch zwei Punkte besser als der Tabellen-15. Karlsruher SC. Für Karlsruhe wird das eine neue Mutprobe.