Der Karlsruher SC hatte im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue genügend Chancen, um mindestens einen Punkt mitzunehmen. Doch Aue erwies sich als das effizientere Team und gewann mit 4:1.

Die Partie am Donnerstagabend begann denkbar schlecht für den Karlsruher SC. Nach einem Ballverlust von Philip Heise schaltete Aue schnell um, über Pascal Testroet landete der Ball bei Florian Krüger, der per Direktabnahme zum 1:0 traf (2.).

Und in der 19. Minute legte Erzgebirge Aue nach: Pascal Testroet erhöhte mit dem zweiten Torschuss der Gastgeber auf 2:0. In der Folge fand der KSC besser ins Spiel und hatte vor allem kurz vor dem Halbzeitpfiff zwei sehr gute Möglichkeiten zum Anschlusstreffer, doch Stürmer Philipp Hofmann konnte beide nicht nutzen. Mit 0:2 aus Karlsruher Sicht ging es in die Kabine.

Wildes Spiel in Aue

Auch nach dem Seitenwechsel lief es zunächst gar nicht nach dem Geschmack von KSC-Trainer Christian Eichner. Pascal Testroet traf in der 51. Minute zum 3:0 für die Sachsen. Aber die Badener gaben sich nicht auf und bekamen kurz danach einen Strafstoß zugesprochen. Dieser wurde jedoch nach einer Video-Prüfung zurückgenommen, da Benjamin Goller eher auf dem Ball ausgerutscht war, als dass er gefoult wurde.

Nur wenige Minuten später stand Goller dann wieder im Mittelpunkt. Er vollendete eine scharfe Hereingabe von Marc Lorenz aus kurzer Distanz zum 1:3 aus KSC-Sicht (58.). Und wiederum nur zwei Minuten später jubelte Karlsruhe erneut - doch der Kopfballtreffer von Hofmann (60.) wurde vom Videoschiedsrichter aufgrund einer knappen Abseitsstellung aberkannt.

Karlsruhe stürmt ohne Erfolg

Die Moral im KSC-Team stimmte, die spielerischen Ideen waren auch vorhanden. Doch mehrfach konnten die Gäste gut Tormöglichkeiten nicht zum Anschluss nutzen. Als die Eichner-Elf in der Schlussphase alles nach vorne warf, erzielte Philipp Zulechner nach einem schnellen Gegenangriff den 4:1-Endstand. Aue springt durch den Sieg in der Tabelle auf Rang 6, Karlsruhe rutscht auf Platz 10 ab.