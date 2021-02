per Mail teilen

Der Karlsruher SC hält den Anschluss an die Spitzengruppe in der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gewann am Freitagabend mit 1:0 beim SV Darmstadt 98.

Kyoung-Rok Choi war der Mann des Abends aus Sicht des KSC. Der Südkoreaner erzielte in der 52. Minute den Siegtreffer für Karlsruhe in Darmstadt und sorgte damit für den siebten Sieg in den vergangenen zehn Spielen.

Gersbeck verhindert den Rückstand

In der ersten Hälfte begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, Darmstadt hatte aber die besseren Torchancen. KSC-Keeper Marius Gersbeck parierte in der 21. Minute exzellent im direkten Duell mit Lilien-Stürmer Serdar Dursun. Nach einer halben Stunde waren Gersbecks Qualitäten erneut gefragt, der KSC-Torhüter wehrte einen scharf getretenen Freistoß von Tobias Kempe ab und verhinderte den Rückstand. Torlos ging es in die Pause.

Choi trifft für starke Karlsruher

Der KSC erwischte einen optimalen Start in den zweiten Durchgang. Nach einem Doppelpass mit Marvin Wanitzek nahm Kyoung-Rok Choi im Sechzehner Maß und traf mit einem gezielten Linksschuss flach ins lange Eck - das 1:0 für Karlsruhe in der 52. Minute. Der Treffer war kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel.

Choi verletzt raus

Der KSC dominierte über weite Strecken der zweiten Hälfte das Spielgeschehen, ohne mit dem letzten Druck auf den zweiten Treffer zu gehen. Das war auch nicht nötig, denn: Darmstadt kam kaum zu zwingenden Möglichkeiten auf den Ausgleich, sodass der KSC die Partie am Ende verdient mit 1:0 für sich entschied. Einzige negative Nachricht an einem erfolgreichen Abend in Hessen: Torschütze Choi musste 20 Minuten vor dem Ende angeschlagen ausgewechselt werden.

Der KSC festigt durch den Sieg Tabellenplatz fünf und hat nun 39 Punkte auf dem Konto. Angesprochen auf diese Ausbeute sagte Trainer Christian Eichner nach der Partie: "Sie können sich gar nicht vorstellen, wie pudelwohl wir uns mit dieser Punktezahl fühlen."