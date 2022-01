Nach Pokal-Erfolg: KSC befürchtet Corona-Ausbruch

Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC befürchtet nach dem umjubelten Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale einen Corona-Ausbruch.

Im Laufe der Woche seien "im Mannschaftsumfeld (...) mehrere Infektionen aufgetreten", teilte der Karlsruher SC am Mittwoch mit. Das Training am Donnerstag werde vorsorglich abgesagt, stattdessen wurden PCR-Tests angesetzt. Namen der Betroffenen nannte der Club nicht. Noch keine Aussage gab es dazu, ob das Ligaspiel gegen den SV Sandhausen am Sonntag (13:30) Uhr betroffen sein wird.

KSC im Austausch mit der DFL

"Hierzu befindet sich der KSC auch im engen Austausch mit der DFL", hieß es. Am Dienstag hatte sich der Zweitliga-Zehnte im Pokal beim Drittligisten 1860 München im Achtelfinale mit 1:0 durchgesetzt und somit erstmals seit 25 Jahren die Runde der letzten Acht erreicht.

Nur allzu gerne würden die Badener ins Duell mit dem Landesrivalen den Schub aus München mitnehmen. "Am Sonntag werden wir zurückkommen in die Liga und es besser machen als beim letzten Pokalspiel", hatte Trainer Christian Eichner nach der Partie beim TSV 1860 gesagt. Dass sie durch das 1:0 (0:0) beim Drittligisten am Dienstag erstmals seit einem Vierteljahrhundert ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen sind, sei für die Karlsruher "keine Selbstverständlichkeit", so der Coach, sondern eine "historische Geschichte". Die beflügeln sollte.

Rückschlag nach Pokal-Coup gegen Leverkusen

Nach ihrem bis dato letzten Coup in dieser Pokal-Saison, dem völlig überraschenden 2:1 bei Europapokalteilnehmer Bayer Leverkusen in der zweiten Runde im Oktober, wurden die Karlsruher allerdings äußerst unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mit 2:4 unterlagen sie im darauffolgenden Liga-Heimspiel dem SC Paderborn - nach etwas mehr als einer halben Stunde hatten sie schon 0:4 zurückgelegen.