Das steckt hinter dem Aufschwung des Karlsruher SC

Der Karlsruher SC hat nach einem katastrophalen Saisonstart in der 2. Bundesliga die Kurve bekommen. Was sind die Gründe für den Aufschwung?

Am 24. Juli um 14:04 Uhr konnte einem Angst und Bange um den Karlsruher SC werden. Die Badener hatten am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga im Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg gerade das 0:3 kassiert. Ein weiterer Gegentreffer, der auf haarsträubende Weise gefallen war. In Summe mit der 0:5-Pleite des KSC am ersten Spieltag beim SC Paderborn ergab das nach nur etwas mehr als 120 gespielten Saisonminuten eine Tordifferenz von 0:8 aus Sicht der Mannschaft von Trainer Christian Eichner. Ein Tiefpunkt, Karlsruhe wirkte in der 2. Liga nicht konkurrenzfähig.

Was Eichner seinem Team damals in der Halbzeitpause mitgab, ist ebenso wenig übermittelt wie die Art und Weise, auf die der Coach dies tat. Es dürfte aber vermutlich sehr laut gewesen sein in der Kabine im Karlsruher Wildpark. Und es hat geholfen, so viel lässt sich aus heutiger Sicht feststellen. Denn der KSC schoss gegen Magdeburg noch zwei Tore, mit etwas mehr Matchglück hätten die Badener sogar noch punkten können. Auch wenn am Ende Zählbares ausblieb, war es wie ein kleiner Sieg für die Moral. Die Mannschaft, die zuvor am Boden lag, schöpfte neuen Mut.

Selbstbewusstsein im DFB-Pokal getankt

Endgültig für eine breitere Brust sorgte dann eine Woche später der 8:0-Erfolg des KSC im DFB-Pokal-Erstrundenspiel in Neustrelitz. Vor allem die Angreifer Fabian Schleuser, dem ein Hattrick gelang, sowie Simone Rapp mit zwei Treffern holten sich neues Selbstvertrauen.

KSC feiert Kantersieg in Regensburg

Der Bann war damit gebrochen. Dem respektablen 1:1 bei Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth folgte in der 2. Liga ein 3:2 im Baden-Duell gegen den SV Sandhausen, bevor jüngst das so stark gestartete Team von Jahn Regensburg auswärts mit 6:0 überrollt wurde.

Christian Eichner: "So haben wir den Fuß wieder in die Tür bekommen"

Doch was sind die Gründe für den Aufschwung? Für Coach Eichner war die zweite Halbzeit des Magdeburg-Spiels ein Knackpunkt. "Wir haben es dann einfacher gehalten, wir waren giftig. So haben wir den Fuß wieder in die Tür bekommen", sagte er. Die Mannschaft habe gemerkt, dass sie es kann. Die Spielweise wurde dann auch in den nächsten Partien adaptiert.

Eichner: "Ambrosius bringt ein großes Herz auf den Platz"

Ein weiterer Faktor war zumindest in Regensburg Stephan Ambrosius, der sein Debüt für den KSC feierte. Der ausgeliehene Neuzugang vom Hamburger SV stand nur wenige Tage nach seiner Verpflichtung direkt in der Startelf und verrichtete in der Innenverteidigung einen souveränen und unaufgeregten Job. Dementsprechend zufrieden war auch Cheftrainer Christian Eichner: "Er hat relativ schnell Fuß gefasst bei uns. Er hat eine riesengroße Mentalität und bringt ein großes Herz auf den Platz. Man hat aber auch gemerkt, dass er noch nicht den Rhythmus hat. Das war uns bewusst, deshalb gilt es jetzt weiter zu arbeiten."

Luft nach oben mag der 23-Jährige noch haben, doch es war bereits zu sehen: Ambrosius dürfte mit seinen Qualitäten dazu beitragen, dass der KSC nicht mehr die Schießbude der Liga ist.

Zur Stabilität trägt auch die Rückkehr von Keeper Marius Gersbeck ins KSC-Tor bei. In den ersten beiden Spielen der neuen Saison stand Neuzugang Kai Eisele (Fortuna Düsseldorf) im Kasten, gab aber keine allzu glückliche Figur ab - wobei er auch von seiner Abwehr mehrfach im Stich gelassen worden war.

Mit Marius Gersbeck ist der Stammtorhüter zurück

Gersbeck laborierte zu diesem Zeitpunkt noch an den Folgen einer Hand-OP in der Sommerpause. Seit dem Fürth-Spiel ist der 27-Jährige zurück - und gleich wieder wichtig. Der Stammtorhüter, der seit 2019 für Karlsruhe spielt, wirkt sich positiv auf das Spiel seiner Mannschaft aus. Etwa, indem er Kommandos gibt und seine Vorderleute dirigiert.

"Eine Frage der Haltung"

Nun gilt es, den Aufschwung zu bestätigen und fortzusetzen. Oder, wie Eichner es formuliert: "Das Momentum pflegen." Und das, so der KSC-Coach weiter, "ist im Leben oft das Schwierige. Es liegt immer an der Mannschaft selbst. Wenn es schlecht läuft, und was noch schwieriger ist, wenn es gut läuft. Das ist dann eine Frage der Haltung". Und die hat zuletzt gestimmt beim Karlsruher SC.