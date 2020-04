per Mail teilen

Im Zusammenhang mit einem drohenden Insolvenzverfahren hat der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) die Führung von Fußball-Zweitligist Karlsruher SC scharf kritisiert.

Gegenüber dem SWR sprach Mentrup von zunehmendem Vertrauensverlust. Der KSC müsse die Unkultur aufgeben, so Mentrup, bei Versagen auf wirtschaftlicher oder sportlicher Ebene einen Sündenbock im operativen Bereich zu suchen. Mentrup stellt sich damit hinter KSC-Geschäftsführer Michael Becker, der zuletzt nach SWR-Informationen vom KSC-Präsidium unter Druck gesetzt wurde.

Der Geschäftsführer hatte sich früh für ein Insolvenzverfahren für den angeschlagenen Club ausgesprochen. Präsident Ingo Wellenreuther will die Insolvenz vermeiden. Auch verschiedene Fangruppierungen des KSC hatten Geschäftsführer Becker in der laufenden Krise zuletzt demonstrativ ihr Vertrauen ausgesprochen. Die Verantwortung für die letzten Jahre habe eine andere Ebene als der Geschäftsführer zu tragen, so Mentrup. Die Stadt soll demnächst über eine neue Finanzspritze für den Neubau des Wildparkstadions entscheiden.