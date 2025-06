Beständigkeit statt neuer Namen: Der Stand der Kaderplanungen beim KSC

Die Sommerpause beim Karlsruher SC verlief bislang ruhig, noch gab es wenig Verstärkungen. Einige Entscheidungen für den neuen Kader fielen aber sogar schon vor Ablauf der Spielzeit 2024/25. SWR Sport gibt einen Überblick.

In der Abschlusstabelle der 2. Bundesliga landete der Karlsruher SC in der vergangenen Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz. Zwischenzeitlich schielten die Badener im engen Aufstiegsrennen sogar noch nach Höherem, konnten am Ende jedoch nicht ganz oben mitspielen. Den Aufstieg machten andere unter sich aus, während für das Team von Christian Eichner ein guter achter Platz heraussprang.

Auch in der kommenden Saison dürfte die Leistungsdichte in der 2. Liga hoch bleiben, entsprechend intensiv liegt der Fokus auf der Zusammenstellung des Aufgebots. So formulierte Mario Eggimann bei seiner Vorstellung im April als der neue Geschäftsführer Sport beim Karlsruher SC: "Meine erste Aufgabe wird es sein, dass wir das Thema Kaderplanung weiter vorantreiben."

Jedoch dürfte die Aufgabe für Eggimann und sein Team aufgrund der Umstände keine einfache sein: Der eigentlich für die Kaderplanung 2025/26 verantwortliche Sportchef Sebastian Freis wurde kurzfristig freigestellt, Eggimann übernahm sein Amt vor weniger als zwei Monaten. Am Montag (16.06.) gab der KSC die Verpflichtung von Timon Pauls als Direktor Profifußball bekannt. Er wird Sport-Geschäftsführer Eggimann unterstellt sein. Angesichts dieser Personalien scheint es nicht verwunderlich, dass die Badener auf dem Transfermarkt noch zurückhaltend agieren.

Wer kommt beim KSC?

Mehrere nennenswerte Neuverpflichtungen? Beim KSC bislang Fehlanzeige. Lediglich einen Zugang konnten die Badener bislang verkünden: Abwehrtalent Paul Scholl schließt sich dem KSC zur neuen Saison an. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger kommt auf Leihbasis von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in den Wildpark. Der Vertrag mit Scholl, der nicht mit dem früheren KSC-Profi Mehmet Scholl verwandt ist, enthält zudem eine Kaufoption. "Paul ist ein spannendes Talent mit sehr guten Anlagen. Er bringt vieles mit, was wir auf der Innenverteidigerposition brauchen, sowohl fußballerisch als auch charakterlich", lobte Eggimann den 18-Jährigen bei dessen Vorstellung.

Darüber hinaus gibt es jedoch erst einmal keine weiteren Namen zu verkünden. Stattdessen setzten die Badener auf Beständigkeit und verlängerten einige Verträge. Daher lohnt der Blick auf zwei Spieler, die auch in der kommenden Saison das Trikot des KSC tragen wollen.

Wer bleibt beim KSC?

Beim 3:0-Sieg im Heimspiel gegen Paderborn am 34. Spieltag gab es für die KSC-Fans bereits vor der Partie den ersten Grund zum Jubeln: Die Karlsruher verkündeten die Vertragsverlängerung mit Kapitän und Spielmacher Marvin Wanitzek. Obwohl auch Bundesliga-Klubs angefragt hatten, stimmte Wanitzek einer weiteren Zusammenarbeit bis 2029 zu. "Wenn du weißt, dass du in einem funktionierenden Umfeld arbeitest, in dem du geschätzt wirst und dich entwickeln kannst, dann hat das großen Einfluss", erklärte Wanitzek im Interview mit dem "kicker". "Kontinuität und Vertrauen - das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Das hatte für mich mehr Gewicht als irgendein kurzfristiger Wechsel."

Der 32-Jährige war in der letzten Saison einer der absoluten Leistungsträger und Garant dafür, dass die Badener bis kurz vor Schluss noch an den oberen Tabellenplätzen schnupperten. Er verpasste keine einzige Spielminute und war mit 13 Treffern und zwölf Vorlagen der Topscorer beim KSC - und schloss damit zumindest zu einem Teil die Lücke, die der Abgang von Stürmer Budu Zivzivadze im Winter in die KSC-Offensive gerissen hatte. Komplett kompensieren konnte aber auch Wanitzek den Weggang von Zivzivadze nicht.

Unterstützung erhielt der Spielmacher im Verlauf der Rückrunde von einem jungen Karlsruher Talent, nämlich Louey Ben Farhat. Der 18-Jährige machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, erzielte unter anderem auch drei Tore in zwölf Einsätzen. Zwar stoppten ihn im Saisonendspurt Probleme am Sprunggelenk, aber der KSC belohnte seine Entwicklung trotzdem mit einem längerfristigen Vertrag bis Juni 2027. Der Angreifer, der im Sommer 2022 in den Nachwuchs der Karlsruher gewechselt war, solle perspektivisch eine zentrale Rolle in Karlsruhe einnehmen, so Eggimann.

Offensivtalent Louey Ben Farhat hat seinen Vertrag beim Karlsruher SC bis Juni 2027 verlängert dpa Bildfunk Picture Alliance

Wer könnte noch kommen?

Wie bereits festgestellt, hat sich der KSC bislang nur mit Innenverteidiger Scholl verstärkt. Bei einigen anderen Spielern nehmen die Transfergerüchte Fahrt auf. So soll der KSC Interesse an Soufiane El-Faouzi haben. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler steht bei Alemannia Aachen unter Vertrag und spielte eine starke Saison beim Drittligisten (drei Tore, sieben Vorlagen). Jedoch ist der KSC nicht der einzige Klub, der sich für den Mittelfeldmann interessieren soll. Neben den Badenern werden auch der FC Magdeburg, Hannover 96 und der FC Schalke 04 als Interessenten genannt. Laut mehreren Medienberichten sollen die Königsblauen die Nase bislang vorne haben, eine Entscheidung steht jedoch noch aus.

Ein weiterer potenzieller Neuzugang soll laut "transfermarkt.de" Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart sein. Der 20-Jährige kam in der letzten Saison hauptsächlich in der zweiten Mannschaft der Schwaben in 18 Spielen der 3. Liga zum Einsatz und schoss drei Tore und legte sieben weitere Treffer auf. Schätzungen zufolge soll sein Marktwert bei rund 1,7 Millionen Euro liegen, sein Vertrag beim VfB läuft noch bis 2026.

Wer geht?

Während Wanitzek und Ben Farhat in der KSC-Offensive zu überzeugen wussten, sah die Lage bei einigen Mitspielern anders aus. Mikkel Kaufmann, der eigentlich den abgewanderten Zivzivadze im Sturm ersetzen sollte, kam bei den Badenern nie wirklich in Schwung. Ein Tor und eine Vorlage lautete die Bilanz des ausgeliehenen Dänen nach 14 Einsätzen. Es fehlten Konstanz und Spielglück, zudem plagten ihn Verletzungssorgen. Und so endete eine ernüchternde Saison des 24-Jährigen mit der Rückkehr zum 1. FC Heidenheim.

Auch Leon Jensen (zu Hertha BSC), Routinier Robin Bormuth und Benedikt Bauer (zu Jahn Regensburg, um Spielpraxis zu sammeln) haben den badischen Zweitligisten verlassen. Zudem trennte sich der KSC von den Leihgaben Bambasé Conté, Lasse Günther, Andrin Hunziker, Luca Pfeiffer und Mustafe Abdullahu.

Wer könnte noch gehen?

Zwei Namen, die als mögliche Abgänge gehandelt werden, sind Robin Heußer und Max Weiß. Mittelfeldmann Heußer kam im Sommer 2024 von Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden zum KSC. In 28 Zweitliga-Einsätzen gelangen ihm jedoch nur ein Tor und eine Vorlage. Er spielte selten von Anfang an, nur beim 2:2 in Elversberg stand er die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Eine Spielzeit also mit Höhen und Tiefen, die für Heußer möglicherweise in einem Wechsel zu einem anderen Klub, bei dem er mehr Spielpraxis bekommen kann, enden könnte.

Max Weiß spielte eine starke Saison beim Karlsruher SC: Als neue Nummer eins zwischen den Pfosten machte er alle Pflichtspiele und hielt dabei zehn Mal die Null. IMAGO IMAGO / Jan Huebner

Eine überzeugende Saison zeigte hingegen Torhüter Weiß. Der junge Keeper, der am 15. Juni seinen 21. Geburtstag feierte, absolvierte in seiner ersten Spielzeit als Nummer eins zwischen den Pfosten der Badener alle Pflichtspiele. Er soll auf dem Zettel von mehreren Bundesligisten, unter anderem dem VfL Wolfsburg, stehen. Jürgen Schwab, der Berater von Weiß, bestätigte den "Badischen Neuesten Nachrichten", dass "ein paar Interessenten" an den KSC weitergeleitet worden seien, am Ende sei aber der Verein dafür verantwortlich.

Weiß hatte im letzten Sommer seinen Vertrag beim KSC bis 2028 verlängert, eine mögliche Ablöse für den Schlussmann soll zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen. Eine Summe, die ihn zum Rekord-Transfer in der Geschichte des Karlsruher SC machen würde und durchaus ein Argument für die Badener sein könnte.