per Mail teilen

Die Corona-Krise hat den Karlsruher SC an den Rand der Insolvenz gebracht. Am 15. Mai sollen die Mitglieder über das weitere Vorgehen abstimmen. Doch einige Fans fühlen sich nicht gut genug informiert.

Fans des insolvenzgefährdeten Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC fordern Klarheit über die wirtschaftliche Situation des Vereins. Der Fan-Dachverband "Supporters" hat vor der bevorstehenden außerordentlichen Mitgliederversammlung entsprechende Anträge gestellt. Es entstehe mehr denn je der Eindruck, dass der Verein den Mitgliedern Informationen vorenthält, so die Supporters. Sie fordern eine "vollumfängliche und transparente Information" über die wirtschaftliche Situation des KSC.

Konkret wünscht sich der Dachverband eine Übersicht über die Schulden des Klubs und den Finanzbedarf für die aktuelle und die kommende Saison. Zudem wollen die Fans wissen, wie sich ein Insolvenzverfahren auf den Verein und die Fan-Anleihe auswirken. Denn "als Laien in dieser hochkomplexen Thematik bedarf es einer intensiven zeitlichen Auseinandersetzung", heißt es in einer Pressemitteilung der Supporters.

Supporters wollen Beschlüsse notfalls anfechten

Die Fans kritisieren außerdem, dass Briefwahl-Unterlagen zu spät und ohne ausreichende Information versendet worden seien. Ohne die angeforderten Informationen sei es nicht möglich, sich eine fundierte Meinung zu bilden. In diesem Fall wollen die Supporters die Beschlüsse der außerordentlichen Mitgliederversammlung anfechten. Wie ein Sprecher des Vereins gegenüber SWR Sport am Donnerstag mitteilte, will KSC-Präsident Ingo Wellenreuther die Informationen kurzfristig zusammentragen und den Mitglieder online zur Verfügung stellen.

Die Mitglieder sollen in der Online-Versammlung am 15. Mai über das Insolvenzverfahren abstimmen. Derzeit versucht Wellenreuther, neue Investoren für den schwer verschuldeten Verein zu finden, um so die Insolvenz abzuwenden.