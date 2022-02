Der KSC beim HSV: Das Duell der Underdogs

per Mail teilen

Im Viertelfinale des DFB-Pokals bekommt es der Karlsruher SC auswärts mit dem Hamburger SV zu tun. Ein Duell zweier traditionsreicher Mannschaften, das in vielerlei Hinsicht einen spannenden Schlagabtausch - auf allen Ebenen - verspricht.

Was haben der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt oder auch Borussia Mönchengladbach gemeinsam? Klar, es sind klangvolle Namen im deutschen Fußball. Aber sie alle verbindet das selbe Thema: Sie werden in diesem Jahr nicht den DFB-Pokal gewinnen. Dafür sind noch zwei Mannschaften und drei Trainer aus Baden dabei: Christain Streich reist mit dem SC Freiburg nach Bochum und im Duell der Zweitligisten fährt der Karlsruher SC zum HSV (Mittwoch, 18:30 Uhr). Auf der Bank: Christian Eichner, geborener Sinsheimer, und Tim Walter aus Bruchsal.

Alte Wunden sind beim KSC noch immer offen

Das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine hat vor allem für diejenigen, die es mit dem KSC halten, eine besondere Brisanz. Rückblick: Im Sommer 2015 treffen der KSC und der HSV im Relegationsduell um den letzten Bundesligastartplatz für die Saison 2015/2016 aufeinander. Dem KSC gelingt im Hinspiel ein beachtlicher Erfolg, er entführt ein 1:1 aus der Hansestadt. Und auch das Rückspiel läuft vielversprechend. Die Badener führen 1:0. Bis, ja bis zu dieser ersten Minuten der Nachspielzeit, als Schiedsrichter Manuel Gräfe einen zumindest streitbaren Freistoß nach vermeintlichem Handspiel für den HSV pfeift. Es kommt, wie es kommen muss: Diaz verwandelt direkt und rettet den HSV in die Verlängerung. Am Ende verliert der KSC mit 1:2.

Duell auf und neben dem Platz

Es ist aber auch das Aufeinandertreffen zweier Trainer, die sich am Spielfeldrand nicht immer ganz grün zu sein scheinen. Christian Eichner, Trainer des Karlsruher SC und sein gegenüber Tim Walter. Letzterer kehrte beim 1:1 im November als Trainer des Hamburger SV zurück an alte Wirkungsstätte, denn: zwischen 2006 und 2015 trainierte Walter mehrere Jugendmannschaften des KSC. Zum ersten Mal standen sich beide als Trainer gegenüber und lieferten sich ein hitziges Wortgefecht.

Was war geschehen?

Kurz vor dem Seitenwechsel traf der Hamburger Kinsombi den KSC-Angreifer Hofmann im Zweikampf unglücklich mit dem Arm ins Gesicht. Eichner wütete, Walter wusste zu erwidern. Es kam zu einem Wortgefecht, bei dem KSC-Sportvorstand Oliver Kreuzer sich gezwungen sah, einzuschreiten und seinen Übungsleiter zurückzuhalten. Beide Trainer spielten die Szene im Nachgang runter: "Tim hatte ein Upgrade im Hotel, das bekomme ich sonst nicht immer", witzelte Eichner. „Das hat mich geärgert, das habe ich ihm gesagt.“ Und auch Walter schien dem ganzen ein Schmunzeln abzugewinnen: "Ich habe Christian gesagt, dass ich nochmal mit dem Hotel reden werde, damit ihm das Upgrade auch zukommt."

Die Wogen zwischen Eichner und Walter scheinen geglättet

Und tatsächlich: Beim gemeinsamen Vorbereitungsspiel Anfang des Jahres im spanischen Estepona schien die Welt zwischen den beiden Trainern wieder in Ordnung zu sein. Ende gut, alles gut also? Wer weiß. Feststeht: Am Ende wird nur einer der beiden Zweitligisten im Halbfinale des DFB-Pokals stehen können. Ein attraktiver Wettbewerb, sowohl sportlich als auch finanziell. Ein Kampf mit offenem Visier - auf und neben dem Feld.