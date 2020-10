Drei Spiele stand die Doppel-Null. Keine Tore, keine Punkte. Mit dem deutlichen 3:0 im badischen Derby gegen den SV Sandhausen hat sich der Karlsruher SC jetzt aber eindrucksvoll zurückgemeldet.

Manchmal ist es auch im Fußball wie mit der guten alten Ketchup-Flasche: Man rüttelt und schüttelt, probiert alles, aber nichts kommt dabei heraus. Und wenn sich beinahe schon Verzweiflung einstellt, flutscht plötzlich die halbe Flasche auf den Teller. Wie aus dem Nichts.

Das ist ein ebenso schönes wie passendes Bild für den Saisonstart des KSC: Erst drei Spiele mit null Toren und null Punkten. Und plötzlich kommt dann doch die große fußballerische Befreiung mit drei Treffern und drei Zählern gegen den SV Sandhausen. Ein perfekter Samstag im Wildpark: "Das war ein super Spiel", freute sich KSC-Mittelstürmer Philipp Hofmann nach dem ersten Dreier der Saison. "Wir haben auch vorher schon ordentlich gespielt, diesmal haben wir uns belohnt. Wir waren von Beginn an griffig und haben verdient gewonnen."

Endlich trifft auch Philipp Hofmann wieder

Und der in dieser Saison zunächst noch verhinderte Top-Torjäger höchstselbst agierte gegen Sandhausen schon nach 164 Sekunden als "Brustlöser" für die bis dahin noch völlig erfolglosen Karlsruher: Direktabnahme am Fünfmeterraum, 1:0-Führung. Ausgerechnet Philipp Hofmann, wird sich der eine oder andere in diesem Moment gedacht haben.

Ausgerechnet der Toremacher der vergangenen Saison (17 Treffer), der zu Saisonbeginn wegen des gescheiterten Wechsels zu Union Berlin und seinem Spielverzicht gegen Hannover 96 gewaltige Negativ-Schlagzeilen geschrieben hatte: "Die letzten Wochen waren schwierig für mich, da hat auch mir die Länderspiel-Pause gut getan", zeigte sich Hofmann nach dem Erfolgserlebnis erleichtert, "das Tor tut mir besonders gut".

KSC kann auf Hofmann nicht verzichten

Die Partie war einmal mehr ein Fingerzeig dafür, wie abhängig der KSC in der Offensive von der Formkurve Philipp Hofmanns ist: Ein Tor, ein Pfostenschuss, mehrere weitere gute Gelegenheiten. Die Sandhäuser Abwehr tapste von einer Verlegenheit in die andere, der Verdrängungseffekt des wuchtigen KSC-Torjägers im und um den Strafraum war diesmal enorm.

Mit seiner körperlichen Spielweise schafft Philipp Hofmann immer wieder viel Raum für seine Nebenspieler wie den U21-Nationalmannschafts-Debütanten Dominik Kother (auch er mit seinem ersten Saisontreffer zum 2:0) und den trickreichen Marco Djuricin. Der Österreicher lieferte am Wochenende eine seiner besten Partien im KSC-Dress ab, bereitete den Führungstreffer von Hofmann perfekt vor.

Auch die KSC-Abwehr steht immer besser

Dazu kommt, dass sich auch die Defensive des KSC mit den beiden Neuzugängen Robin Bormuth und Philipp Heise immer besser zusammenfindet, Torhüter Marius Gersbeck als neue Nummer eins im Karlsruher Gehäuse seinem Status bestens gerecht wird. Karlsruhe blieb zum ersten Mal ohne Gegentor.

"Mich freut das ungemein für die Mannschaft", atmete auch Cheftrainer Christian Eichner nach dem Derby-Sieg tief durch. "Wir haben in den ersten Partien ähnlich gespielt, uns haben nur die Tore gefehlt". Aber Achtung, KSC: "Auch für dieses Spiel gibt es nur drei Punkte", so Eichner mit erhobenem Zeigefinger. Also heißt es jetzt nachlegen, am besten schon am Freitag. Dann müssen die Karlsruher beim 1.FC Nürnberg antreten. Und dann will auch KSC-Wuchtbrumme Philipp Hofmann wieder im gegnerischen Strafraum durchstarten und seiner bevorzugten Beschäftigung nachgehen: "Tore schießen, denn das mache ich am liebsten".

Und vielleicht bleibt's beim KSC wie beim eingangs erwähnten Bild mit der Ketchup-Flasche: Wenn`s erstmal läuft, dann richtig.