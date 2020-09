Mit dem freiwilligen Verzicht auf einen Einsatz in Hannover macht sich der wechselwillige KSC-Stürmer Philipp Hofmann keine Freunde. Für Sportchef Oliver Kreuzer ist ein Transfer nach Berlin vom Tisch - und Hofmanns Aktion abgehakt. Dennoch hat sie Spuren hinterlassen - auch beim Angreifer.

Der Wechselwunsch des Torjägers scheint sich nicht zu erfüllen. Zu gerne wäre Stürmer Philipp Hofmann vom Zweitligisten Karlsruher SC zum Bundesligisten 1. FC Union Berlin gegangen. Doch seit einem Telefonat mit Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert am Freitagabend sei "das Thema durch", sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer am Sonntag.

Warten auf weitere Anfragen?

Die Vorstellungen der beiden Clubs hinsichtlich einer Ablösesumme hätten zu weit auseinander gelegen. "Als wir am Ende beide den Hörer aufgelegt haben, war es das im Prinzip auch", sagte Kreuzer über sein Gespräch mit Ruhnert. "Er hat mir klar signalisiert, dass er nicht mehr kann und will." Ob ein Abschied von Hofmann vom KSC damit auch generell erledigt ist, vermochte der 54-Jährige allerdings nicht zu prognostizieren. "Ich weiß nicht, ob da noch einmal irgendwo eine Erleuchtung kommt und es eine Anfrage in einer Größenordnung gibt, wo wir sagen, wir beschäftigen uns mit dem Thema noch einmal."

"Die letzten Tage haben etwas mit mir gemacht"

Eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit, so der Stürmer weiter, sei nur schwer denkbar. "Ich hatte immer ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Verantwortlichen und hier großartige Momente. Aber die letzten Tage haben natürlich etwas mit mir gemacht. Und damit meine ich nicht nur die Gespräche vom Wochenende, sondern auch die Gespräche und Signale in den Tagen davor."

Hofmann wehrt sich gegen die Vorwürfe

Am Montagnachmittag wehrte sich der Angreifer gegen die Vorwürfe von Seiten des KSC. "Wenn ich tatsächlich gestreikt hätte, hätte ich dann auf der Bank gesessen und würde normal trainieren?", fragte er im Interview mit dem "kicker" und legte nach: "Ich habe dem KSC viel zu verdanken, habe aber auch zurückgezahlt. Ohne den Klassenerhalt wäre ich ablösefrei gewesen, ich bin deshalb der Meinung, die Ablöseforderung sollte auch realistisch sein."

Kreuzer hakt die "Causa Hofmann" ab

Beschäftigen dürfte die Personalie Hofmann die Karlsruher so oder so noch ein paar Tage. Der 27-Jährige hatte den Verantwortlichen des KSC am Vorabend der Samstagspartie bei Hannover 96 (0:2) mitgeteilt, dass er sich nicht in der Lage sehe, zu spielen. Ohne den 1,95-Meter-Mann fehlte den Badenern dann die Durchschlagskraft, am Ende verloren sie durch Tore von Dominik Kaiser (25. Minute) und Linton Maina (85.).

"Vielleicht war es ein bisschen viel die letzten Tage. Er wollte es unbedingt machen", sagte Kreuzer. Hofmanns Verzicht war für ihn "überraschend, auch ein bisschen enttäuschend, aber es ist abgehakt", betonte der Sportchef. Der Angreifer sei ein "tadelloser Sportsmann" und das "Thema erledigt". Zumindest für ihn und Trainer Christian Eichner, der betonte, "null nachtragend" zu sein und sich Hofmann kommenden Sonntag gegen Bochum in der Startelf vorstellen kann.

Hofmann muss um die Herzen der KSC-Fans kämpfen

Doch wie sieht es bei den Mitspielern und den Fans aus? Viele Freunde dürfte sich der Stürmer mit seiner Aktion nicht gemacht haben. Kreuzer glaubt zwar "nicht, dass bei den Mannschaftskollegen da irgendwas hängen bleibt". Mindestens die Herzen der Anhänger wird der Held der Vorsaison aber erst wieder zurückgewinnen müssen.