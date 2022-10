KSC-Trainer Christian Eichner: "Laufen nicht nackt und euphorisiert durch Karlsruhe"

per Mail teilen

Schlecht in die Saison gestartet, aber inzwischen macht sich beim stark aufspielenden Karlsruher SC Euphorie breit. Wie Trainer Christian Eichner diese Entwicklung einordnet.

0:5 gegen den SC Paderborn, 2:3 gegen Magdeburg: Nach zwei Saisonspielen stand der Karlsruher SC mit null Punkten und acht Gegentoren auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Nicht wenige Fans machten sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison Sorgen um die Mannschaft, die bereits in der Vorbereitung zumindest in der Defensive einen instabilen Eindruck gemacht hatte. Jetzt, rund zweieinhalb Monate später, sind die meisten Sorgen verflogen. Der KSC ist Sechster und spielt wie beim 2:1 gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld sehenswerten Offensivfußball. Einen Hauptgrund für diese Entwicklung sieht Trainer Christian Eichner im Zusammenhalt der Mannschaft. "Der Teamgeist ist grandios", sagt er im Interview mit SWR Sport.

Besondere Beziehung zwischen Trainerteam und Spielern

Trainer und Spieler, erklärt Eichner, arbeiteten schon rund drei Jahre zusammen, würden sich also in- und auswendig kennen. "Das ist eine Beziehung, wie ich sie selten erlebt habe. Ich war ja auch mal Spieler auf dem Niveau. Uns verbindet extrem viel, wir sind durch viele Momente gegangen, die schwer waren", betonte Eichner unmittelbar nach dem Erfolg gegen Bielefeld. "Das hat in der Vergangenheit erfolgreiche KSC-Mannschaften ausgezeichnet und ist ein Muss, um unsere Ziele zu erreichen."

Klassenerhalt bleibt das Saisonziel des KSC

Die Badener haben vor der Saison als Ziel ausgegeben, die Klasse halten zu wollen. Die jetzt aufkommende Euphorie will Eichner aber nicht bremsen. "Das macht einen Traditionsklub aus, dass die Zuschauer träumen und den Moment genießen dürfen." Es gehe darum, sich den "Flow" zu Nutze zu machen. "Wir wissen natürlich, was im Juli alles gesprochen wurde, da hatte man große Angst um uns. Ich glaube, wir finden immer eine gute Mitte, dass wir nicht die Nerven verlieren, aber auch nicht nackt durch Karlsruhe laufen und völlig euphorisiert sind."