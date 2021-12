Ungeimpfter Trainer Kwasniok über Impfdebatte: Zuhören statt diskreditieren

Lukas Kwasniok ist Trainer des Zweitligisten SC Paderborn, macht in den vergangenen Wochen aber vor allem Schlagzeilen, weil er nicht geimpft ist. Der ehemalige KSC-Coach hält den Umgang mit seiner Entscheidung für problematisch und wünscht sich mehr Austausch.

Fußballspiele können für Lukas Kwasniok momentan besonders emotional sein. Beim 1:1 in Sandhausen brüllten ihm Zuschauer ihre Meinung entgegen, nicht über Taktik oder Einwechslungen, sondern über die Tatsache, dass sich der ehemalige Interimstrainer des Karlsruher SC bisher nicht impfen ließ. "Kwasniok, lass dich endlich impfen", schallte es im Stadion am Hardtwald von der Tribüne. Coronabedingt waren nur rund 700 Zuschauer da, aber deren Haltung war für den 40-Jährigen nicht zu überhören. Darauf angesprochen sagte er nach dem Spiel: "Ich finde die Art und Weise, wie manche Menschen mit einer anderen Entscheidung umgehen, eigentlich nicht in Ordnung."

Kwasniok: Wir sollten besser zuhören

Kwasniok beschreibt sich als freiheits- und demokratieliebenden Menschen, der sich an alle Maßnahmen halte. In Sandhausen, anders als in der Woche zuvor beim Heimspiel in Paderborn, galt für ihn keine Maskenpflicht, solange er die Abstandsregeln einhalten konnte. Dennoch riefen ihm einige Zuschauer entgegen: "Kwasniok, setz die Maske auf."

Der Trainer des SC Paderborn, der in Karlsruhe großgeworden ist, beim KSC die Jugendmannschaften durchlief und in Baden seine Trainerkarriere startete, hält derartige Äußerungen für "populistisch und oberflächlich". Er wünscht sich in der Debatte weniger Emotionen und einen besseren Austausch. "Ich glaube, es geht darum, den Menschen, die sich vielleicht nicht impfen lassen möchten, aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen genauer zuzuhören."

Er sei kein Querdenker

Kwasniok hatte vor einiger Zeit bei "Bild" erklärt, dass er nicht grundsätzlich gegen das Impfen sei. "Ich habe recht wenig Angst vor einer Impfung, genauso aber auch vor der Infektion. Ich bin sehr wohl für das Impfen bei Risikogruppen, da gibt es keine zwei Meinungen. Nur ein junger, gesunder Mensch sollte das auch für sich entscheiden dürfen, in Anbetracht der Tatsache, dass das Übertragen des Virus auch im Fall einer Impfung möglich ist."

Er sei kein Querdenker, seine Frau und seine beiden Kinder seien geimpft – aber er habe sich aus persönlichen Gründen dagegen entschieden, sagte er im "Westfalen-Blatt". Im Falle einer Impfpflicht würde er einlenken. "Ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Im Fall einer allgemeinen Impfpflicht würde ich mich somit auch impfen lassen."

Weniger Emotionen, mehr Respekt

Der neue Präsident des SC Paderborn, Thomas Sagel, will keinen Druck auf den Trainer bezüglich einer früheren Impfung ausüben. "Ich würde es gerne sehen, wenn jeder Mitarbeiter unseres Vereins geimpft ist. Da werde ich auch nicht müde werden, Überzeugungsarbeit zu leisten", sagte er jüngst: "Aber wir leben in einer Demokratie. Das ist ein hohes Gut und daher respektiere ich das individuelle Recht jedes Einzelnen."

Diesen Respekt wünscht sich Kwasniok auch von anderen. "Selbst, wenn ich geimpft wäre, finde ich die Art und Weise, wie manche Menschen mit einer anderen Entscheidung umgehen, eigentlich nicht in Ordnung. Aber wenn es den Menschen dann besser geht, dann weiterhin viel Glück damit."