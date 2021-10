Daniel Gordon: Der heimliche KSC-Held bei der Pokal-Triumph in Leverkusen

per Mail teilen

Lucas Cueto und Kyoung-Rok Choi schossen den Karlsruher SC zum Sieg bei Bayer Leverkusen. Doch der eigentliche Held des DFB-Pokal-Triumphs des Karlsruher SC war ein anderer Spieler.

Jede DFB-Pokal-Schlacht hat ihre Helden. Besungen werden meistens die Torschützen. Beim 2:1-Sieg des Karlsruher SC bei Bayer Leverkusen waren das Lucas Cueto (4. Minute) und Kyoung-Rok Choi (64.). Doch wie die Avengers Vision brauchen, der sich aufopfert und das Team zusammenhält, damit Iron Man und Captain America glänzen können, brauchte der KSC am Mittwochabend Innenverteidiger Daniel Gordon.

Mit seinen 36 Jahren ist Gordon weder der jüngste noch der schnellste. Doch beim KSC-Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals war er immer da, wo er sein musste. Er grätschte, köpfte und blockte fast alles weg, was dem Karlsruher Tor zu nahe kam. Und wenn Leverkusen doch mal gefährlich wurde, dann über die linke Seite der KSC-Abwehr. Aber im Gegensatz zu Superheld Vision kann Gordon nicht überall sein.

Superheld "Vision" ist so etwas wie die gute Seele im Team der Avengers imago images Everett Collection

Gorden erträgt Gersbecks bösen Blick

Nur in der 72. Minute musste er sich den bösen Blick von KSC-Keeper Marius Gersbeck gefallen lassen. Da hat Gordon - vermutlich weil Leverkusen bis dahin so ziemlich alles verballert hatte, was es zu verballern gab - mal schnell mit einem Kopfball aufs eigene Tor überprüft, ob Keeper Gersbeck noch wach war. War er - im Gegensatz zu seinem Gegenüber Lukas Hradecky. Denn dessen Patzer ermöglichte es Kyoung-Rok Choi, den Siegtreffer für die Badener zu erzielen und sich damit für Helden-Arien zu qualifizieren.

Ruhig und abgeklärt ins Achtelfinale

Als sich die Werkself anschließend daran machte, das Spiel noch doch mal zu drehen, schlug die große Stunde von Daniel Gordon. Dafür brauchte er keine spektakulären Aktion, nicht die eine Rettungstat, die die 700 mitgereisten KSC-Fans zu Jubelstürmen hingerissen hätte. Es war gerade Gordons Ruhe und Abgeklärtheit, die den Karlsruhern in der Schlussphase die nötige Stabilität verlieh, den Sieg über die Zeit zu retten.

Fast hätte sich der Verteidiger doch noch sein eigenes Helden-Lied gegönnt, als er nach einem Eckball in der 51. Minute relativ frei zu Schuss kam. Aber der linke Fuß ist nicht die größte Stärke des 1,94 Meter großen Jamaikaners. Er wird es sicherlich verschmerzen können, schließlich steht er nun mit seinem Team im Achtelfinale des DFB-Pokals. Und manchmal ist es ja auch besser, der heimliche Held zu sein als gar keiner.